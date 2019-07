Lukijalta: Ilmastonmuutos johtuu luonnollisten ilmiöiden ja ihmisen toiminnan muutosten yhteisvaikutuksesta

Fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppinen (TS 20.7.) sekä luomukonkari Seppo Lohtaja (TS 24.7.) kaipaavat kokeellisia todisteita siitä, että ilmastonmuutos olisi ihmisen aikaansaannosta. Enemmän kuin ilmastonmuutoksen syitä koskevia kysymyksiä, heidän mielipiteensä kuitenkin herättävät tieteen teoriaa ja etiikkaa koskevia vastaväitteitä.

Kokeellisen tutkimuksen perusidea on, että muodostetaan kaksi ryhmää, koeryhmä ja verrokkiryhmä, jotka ovat vertailukelpoiset. Edelliseen ryhmään kohdistetaan jokin toimenpide, esimerkiksi lämpötilan nosto, jälkimmäiseen ei. Tämän jälkeen molemmissa ryhmissä tehdään samanlaisia mittauksia, joiden tuloksista sitten voidaan vetää johtopäätöksiä tutkittavasta asiasta.

Ilmastonmuutos on globaalinen, koko maapalloa koskeva, ajassa etenevä historiallinen ilmiö. Tällaisena sitä ei voisikaan tutkia kokeellisesti, sillä ei ole olemassa mitään verrokkina toimivaa toista maapalloa. Sen sijaan teoriaa ilmastonmuutoksesta voidaan empiirisesti testata pitkäaikaisten, riittävän laajaa aluetta koskevien havaintosarjojen avulla.

Lintuseurannat osoittavat, että Suomessa monien muuttolintujen kevätmuutto ja pesintä ovat aikaistuneet viime vuosikymmenten aikana keskimäärin viikolla. Toisaalta syysmuuton alkaminen voi viivästyä, ja esimerkiksi viherpeipoista entistä suurempi osa jää nykyisin talvehtimaan Suomeen.

Jäidenlähtö Tornionjoesta on aikaistunut kahdella viikolla niiden 300 vuoden aikana, jolloin asiasta on tehty havaintoja.

Maapallon arktisilla alueilla on tapahtunut jotain ennennäkemätöntä. Pohjoisen napa-alueen merijää on sulanut niin paljon, että Atlantilta Tyynellemerelle Amerikan pohjoispuolitse kulkeva Luoteisväylä on loppukesästä ollut täysin purjehduskelpoinen ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa.

Myös Euraasian pohjoispuolta kulkeva vastaava reitti, Koillisväylä, on parhaillaan vapautumassa jäistä.

Vain ani harva järkevä ihminen pitää koko ilmastonmuutosta epätotena. Kuluva kuuma kesä on jo kolmas peräkkäinen. Meteorologit ovatkin ennustaneet juuri sään ääri-ilmiöiden lisääntyvän ja voimistuvan ilmastonmuutoksen johdosta.

Tuskin siitäkään voidaan enää kiistellä, missä määrin havaittavissa oleva ilmastonmuutos johtuu ihmisen toiminnasta. Luonnontieteilijöiden suuren enemmistön kanta on, että kyse on luonnollisten ilmiöiden, kuten Auringon toiminnan muutosten, ja ihmisen toiminnan muutosten yhteisvaikutuksesta.

Minusta ne, jotka haluavat kiistää ihmisen osuuden ilmaston lämpenemiseen, tarkastelevat asiaa liian suppeasta näkökulmasta ja yrittävät välttää vastuuta.

Ilmastonmuutos on syytä ottaa vakavasti. Sen luonnollisiin syihin emme voi vaikuttaa, mutta omaa käyttäytymistämme voimme muuttaa sellaiseksi, ettemme tarpeettomasti edistä maapallon ilmaston lämpenemistä.

Petter Portin

Turun yliopiston perinnöllisyys-tieteen emeritusprofessori