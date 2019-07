Lukijalta: Meteorologit käyttävät passiivia ylettömästi

Passiivi on teonsanan eli verbin muoto, jossa tekijää ei mainita, mutta tekijä pitää olla kuviteltavissa joksikin henkilöksi (Osmo Ikola & Alho Alhoniemi, Suomen kielen käsikirja, 1968).

Meteorologit eivät tätä tiedä, sillä heidän puheessaan yhtenään päästään, jäädään, ollaan ja saadaan. Viime aikoina tiedotuksissa on yleistynyt outo meneminen: ”Sunnuntaina mennään helteelle.”

Kuulijana jupisen, että kuka menee, pääsee tai jää ilmoitettuun lämpötilaan? Vastaus on, että ei kukaan, koska ihminen ei ole sääilmiöissä tekijänä.

Meteorologien puhetavassa on jo kauan kuulunut heidän toimistokielensä. Siitä on valitettavasti tullut yleiskieltä.

Teonsanojen aktiivimuoto on käyttökelpoinen. Kun sataa tai on pakkasta, hyvää suomea olisi sanoa, että sataa tai on pakkasta. Emmehän sano esimerkiksi, että Maan ytimessä päästään +4 000 asteeseen, mutta Marsin pinnalla jäädään -140 asteeseen.

Passiivimuodot hämärtävät sanomaa, aktiivimuodot selkeyttävät.

Martti Soikkeli

Turku