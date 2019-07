Lukijalta: Ilmastoväittämät perustuvat mallinnuksiin

Fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppinen kritisoi IPCC:n ilmastoväittämiä (TS 20.7.): ”Ei ole kokeellisia todisteita, että ilmastonmuutos olisi ihmisen aikaansaannosta.” Näin on.

Väittämät perustuvat mallinnuksiin. Eikä Kauppinen ole väitteinensä yksin. Samaa mieltä hiilidioksidin osuudesta on MIT:n Ilmastotieteen emeritusprofessori Richard Lindzen, fysiikan 1973 nobelisti Ivar Giaver ja moni muu tiedemies.

IPCC toteaa vesihöyryn olevan ilmastokaasu, mutta sillä ei näytä olevan mitään vaikutusta IPCC:n tuloksiin, vaikka vesihöyryä on ilmakehässä 25–100 kertaa enemmän kuin hiilidioksidia.

TS:n mukaan ”IPCC ei tee uutta ilmastotutkimusta, vaan analysoi olemassa olevaa tieteellistä tietoa.”

Luin suurennuslasilla Global Carbon Report 2017 -raportin. Siinä pisti silmään, että kaikki tieto perustuu mallinnuksiin.

Niinpä maankäytön muutosten johdosta ilmaan joutuneen hiilen arviota oli laskentatavan muutoksen seurauksena nostettu 50 gigatonnia!

Arvioiden vaihteluväli oli peräti 135–270 gigatonnia. Se kertoo oleellisen mallinnuksen ongelmasta. Silti meille tarjotaan mallinuksiin perustuvia arvioita tieteellisesti tutkittuna faktana.

Maapallolla on yli viisi miljardia hehtaaria maatalousmaata. Nykyviljely on hävittänyt sen humuksesta lähes 25 prosenttia. Sen seurauksena ilmakehään on purkautunut vähintään 50 gigatonnia hiiltä, mahdollisesti kaksinkertainen määrä.

Tästä raportti ei mainitse sanaakaan. Ei myöskään sitä, että tämä hiili voidaan palauttaa peltoihin oikeilla viljelytavoilla. Sen sijaan se tarjoaa vaihtoehdoksi sähköautoja ja sähkön käytön lisäämistä. Siitähän kaivos- ja ydinvoimateolisuus kiittävät!

Nykyisin ilmastonmuutosta tarjotaan jos minkäkin ilmiön syyksi myös Suomessa. Siitä on tullut ympäristöpolitiikan ”Moskovan-kortti”.

Olen pitänyt 47 vuotta päivittäistä sääpäiväkirjaa. Sen perusteella en ole havainnut ilmaston muuttuneen Lounais-Suomessa.

Sää on kyllä vaihdellut laidasta laitaan. Normaali vuosittainen vaihteluväli on viimeisen 150 vuoden aikana ollut neljä astetta.

Olen valmis korjaamaan käsitystäni, kunhan joku osoittaa luotettavasti miten ilmasto on muuttunut, ja kertoo myös, mitä on verrattu mihin. Samalla olisi mielenkiitoista kuulla, miksi 1,5 asteen lämpötilan nousu merkitsee tuomiopäivän alkua.

Mallinnusten sijaan ilmaston muuttumisesta pitkällä aikavälillä on tarjolla myös luotettavaa faktatietoa. Metsäprofessori Kari Mielikäisen johdolla tehdyt puun lustotutkimukset kertovat tarkalleen Pohjois-Suomessa vallinneen sään vuosittaiset vaihtelut viimeisten 7 000 vuoden ajalta. IPCC:n malleihin nämä faktat eivät sovi lainkaan, joten ne jätetään pois tarkastelusta. Ketä siis uskoa?

Seppo Lohtaja

luomukonkari

Uusikaupunki