Lukijalta: Kuuhulluus on jälleen täällä

Oma sukupolveni muistaa Pertti Jotunin johdolla nappulana koetut ihmetellyt mustavalko-tv-lähetyksien jännittävät hetket kuun valloituksesta. Mutta olivatko nämä astronautit ensimmäisiä kuun kiertäjiä ja pinnalla kävijöitä?

No, jos tarkkoja ollaan, niin eivätpä olleet. Vuonna 1954 kävi kuussa ranskankielinen Tintti kumppaneineen.

Ja pistivätpä amerikkalaiset vuonna 1962 astronautin kiertämään kuun.

Astronautti everstiluutnatti Conley kiersi kuun ja tuli laskeuduttuaan pelastetuksi merirosvojen kynsistä julkaisussa The Astronaut and the pirates, amerikkalainen sunnuntaisarja vuodelta 1962. Sankarina suomeksi Mustanaamio.

Molemmat sarjat ovat siis saatavilla suomeksi. Nostalgiaa ja aikaansa edellä olevaa fiktioita.

Tv-kanavat esittävät myös kiitettävästi kuu-aiheista ohjelmaa. Kuuhullus on jälleen täällä. Hienoa.

Arkisen aherruksen ja tehokkuuden maksimoinnnin ohella ihminen tarvitsee unelmia ja unelmointia. Ollakseen ihminen.

Jorma Kemppainen

toisinaan tähtitaivaalle tuijottelija

Masku