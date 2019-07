Lukijalta: Omnia vincit amor – Maailma tarvitsee rakkautta

Rakkaus on tärkein asia maailmassa. Me kaikki tarvitsemme ja janoamme sitä. Rakkaus vie meitä eteenpäin ja sen avulla uskallamme tehdä mitä ihmeellisimpiä tekoja.

Olemme menossa kohti välittävämpää ja suvaitsevaisempaa maailmaa, jossa vallitsee ymmärrys kaikkea olevaista kohtaan.

Rakkaus on ollut se maailmankaikkeuden voima ja alkulähde, joka on antanut elämälle sen tarkoituksen, joka elämällä on.

Me synnymme tänne rakastaaksemme ja välittääksemme kaikesta, mitä ympärillämme on.

Parhaimmillaan rakkaus ilmenee pienen vastasyntyneen lapsen kohdalla, pientä avutonta ihmisen lasta ei vaan voi olla rakastamatta. Jokin siinä pienessä lapsessa meihin vetoaa. Lapset ovat rakkauden ilmentymiä.

Vain ja ainoastaan rakkaus pelastaa ihmiskunnan vääjäämättömältä tuholta. Rakkaus on meidän jokaisen sydämessä ja sielussa, kun sen vain antaisimme tulla näkyväksi.

Muutos inhimilliseen elämään ja toisistamme välittämiseen lähtee meistä jokaisesta, sinusta ja minusta. Välittäminen vaatii tekoja, uskallusta nähdä ja muuttaa tämän päivän totuttuja toimintatapoja.

Onneksi näitä tekoja jo tehdään, näille teoille on vain annettava enemmän tilaa, muuten en näe valoa ihmiskunnan selviämisessä.

Olkoon meistä jokainen se muutos, joka johtaa meidät sille tielle, jota me ihmiskuntana haluamme kulkea. Omnia vincit amor.

Birgitta Wulf