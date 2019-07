Lukijalta: Kuka päättää Isis-naisten kohtalosta?

Isisin kalifaatista piti tulla maanpäällinen paratiisi. Siitä tulikin vankileirien helvetti, jonka uhreiksi joutuivat naiset ja lapset. Länsimaiden arvopohjan mukaan Isis on pahuuden lähettiläs, jollaiseksi lasketaan myös sen heikommat jäsenet naiset ja lapset. Mikä on se laki, jolla nyt vankileirien kurjuudessa sinnittelevät kasvottomat naiset ja heidän lapsensa on tuomittava tai armahdettava?

Osansa tästä ongelmasta joutuvat ratkaisemaan myös Suomen viranomaiset. Oletetaan, että kristillisten arvojen ja lähimmäisen rakkauden suomin valtuutuksin Suomen eduskunta armahtaa nämä harharetkeläiset ja palauttaa heidät osaksi arkielämäämme.

Ovatko he edelleen täysivaltaisia kansalaisia, joiden on luovuttava äärimuslimien elintavoista ja kulttuurista? Ovatko he luottamuksemme arvoisia ja mitenkä heihin suhtaudutaan kotona, koulussa ja julkisilla paikoilla?

On aivan varmaa, että julkisuus ja media seuraavat heidän elämäänsä ja edesottamuksiaan, tahtoivat he sitä tai eivät.

Edessä on elämän mittainen piina. Pahimmassa tapauksessa jokin ääriryhmä voi tehdä heistä sankareita ja ihanteita itselleen. Osana Isis-verkostoa heistä voisi tulla pysyvä uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Suurimmat häviäjät ovat lapset, joiden kohtalona on kasvaa terroristin perintöä kantavien vanhempien jälkeläisenä. Mitä todennäköisimmin tuntemattomaksi jäävä isä on menehtynyt tai elää vankeudessa.

Entäpä jos sellainen ilmaantuukin ja vaatii muslimien aviolakien mukaisesti oikeuksiaan yhdistää perheensä? Missä tuomioistuimessa ja kenen kustannuksella oikeutta jaetaan?

Edessä voi olla vuosia kestävä prosessi, joka tulee rasittamaan oikeuslaitostamme, päättäjiä ja jopa kansallista yhtenäisyyttämme. Ja tämä vain sen takia, että kansainväliset järjestöt ja haparoiva EU eivät ole löytäneet tapaa ratkaista käsissä olevaa ongelmaa.

Paavo Kajander