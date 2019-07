Lukijalta: Taksiuudistuksen ongelmat olivat selviä kaikille

Mika Munkki toivoo kokemuksia taksilupien hakemisesta vanhan taksilain vielä ollessa voimassa (TS 16.7.).

Hain taksilupaa Paimioon vuonna 2003, jolloin Ely-keskus oli lupia myöntävä viranomainen. Liitteeksi vaadittiin ainakin kaupparekisteriote, verovelkatodistus sekä holhoustodistus muutamia mainitakseni.

Viranomainen tarkisti puolestaan rikostaustat, esimerkiksi petos- ja rattijuopumustuomiot lähimenneisyydessä vaikeuttivat huomattavasti luvan myöntämistä.

Päätös oli maksullinen myös kielteisessä tapauksessa. Käytännössä jokainen luvanhakija tiesi melkoisella varmuudella, kannattaako lupaa hakea vai ei.

Lähtökohta lienee ollut, että jokainen hakija saa viranomaiselta tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.

Kirjoituksen muut vihjaukset, muun muassa pankkipolitiikasta, antavat viitteitä 80-luvun ajan hengestä, jolloin koppiosuuksia ja vastaavia maksettiin perimätiedon mukaan omasta lompakosta ilman kuittia osuuksistaan luopuville luvanhaltijoille.

Tästä ei ole kuitenkaan näyttöä – ymmärrettävää, sillä toiminta on ollut niin tapahtuessa laitonta.

Munkki kirjoittaa myös monista ongelmista, joita niistä on aiheutunut vuosien varrella, muttei mainitse ensimmäistäkään.

Mainituilta muilta instansseilta, kuten kunnalta ja paikallisyhdistyksiltä on saatettu pyytää lausunto, mutta päätökset on tehnyt yksinomaan viranhaltija. Niistä on myös voitu valittaa, mikäli hakija kokee vääryyden tapahtuneen.

Kirjoittaja jatkaa neljän euron linja-automatkasta Turku-Helsinki-välillä ja sen aikaisesta korkeammasta lähtömaksusta taksissa perillä Helsingissä.

Tänään lähtömaksu lienee edullisempi, mutta mittariin saattaa olla asetettu jatkuva aikataksa eli matkan päätyttyä matkan kokonaishinta onkin korkeampi kuin ennen uudistusta.

Munkin mielestä taksilain uudistus oli oikea toimenpide. Syntyneisiin epäkohtiin hän kaipaa ratkaisuja. Sama tahto on myös Verohallinolla, Kelalla ja kaikilla heillä, jotka ennen uudistusta olivat taksipalvelun ulottuvissa maaseutumaisissa kaupungeissa.

Osaan ongelmiin on jo ratkaisu. Asiakkailla on tänään lukuisia taksiyrityksiä, joista valita palvelunsa. Käyttäessämme hyvän ja luotettavan taksiyrityksen palveluja ei mielipidekirjoittajan kuvaamia ongelmia pitäisi olla.

Sen sijaan ne rasitteet joihin kirjoittaja ei halua ainoastaan Taksiliiton ääntä, ovat vaikeammin ratkaistavissa. Ironista on, että juuri taksien etujärjestö tiedotti mahdollisista haitoista useaan otteeseen, perustellusti ja selkeästi.

Uudistuksen epäkohtien ei siis pitänyt tulla yllätyksenä edes Kilpailu- ja Kuluttajavirastolle tai Kuntaliitolle.

Kaj Björklund

kuljetusyrittäjä, entinen taksiyrittäjä

Kaarina