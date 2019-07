Lukijalta: Kiitettävää sairaanhoitoa Turussa

Meitä on vuosikausia valmisteltu tulevaan Soteen toistamalla yksityistämisen autuutta ja tehokkuutta. Tehokkuudesta ja siitä, miten tulos on tehty ja mihin käytetty, on kirjoiteltu viime aikoina paljon.

Asiantuntijoiden mielipiteistä ja viimeaikaisista kokemuksista huolimatta joillakin on edelleen horjumaton varmuus, että se on ainoa ja oikea tie.

Olen ennenkin kiittänyt Turun julkisen terveydenhuollon toimivuutta. Sain taas uuden kokemuksen, josta on ihan pakko antaa palautetta.

Viime kesänä vanha selkävaiva alkoi oireilla pahasti. Sain lääkärin vastaanottoajan nopeasti. Pääsin sujuvasti kuvauksiin, laboratorioon, leikkaavan lääkärin sekä hoitajan ja fysioterapeutin vastaanotoille.

Kaikissa vaiheissa henkilökunta kyseli, kuunteli, kertoi ja antoi ohjeita tulevista toimenpiteistä. Koko ajan varmistui, että olen hyvissä käsissä ja pieninkin pelko tulevasta hälveni täysin.

Selkä operoitiin jokin aika sitten. Leikkaus oli vaativa ja onnistui täydellisesti. Koko lähes viikon sairaalassaoloni aikana kohtasin pelkästään ammattitaitoista ja ystävällistä henkilökuntaa.

Toipumista seurattiin koko ajan, kyseltiin vointia, otettiin näytteitä sekä kipua seurattiin ja hoidettiin hyvin lääkkeillä. Kotiutumiseen sain hyvät ohjeet, apuvälineet ja sovitut aikataulut jälkiseurantaan ja kuntoutukseen.

Ei mitään moitittavaa, pelkästään kiitosta. En mitenkään keksi, miten tätä voisi vielä parantaa. Erityiskiitos Tyksin kirurgisen sairaalan selkäortopedian henkilökunnalle. Teette arvokasta, vaativaa työtä hyvällä asenteella ja kaikesta tekemisestä huokuu aito välittäminen potilaan hyvinvoinnista.

Huone 407, vasen ikkunapaikka