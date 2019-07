Lukijalta: Epäonnistuiko taksiuudistus? – Kyllä, mutta tällä mennään

Mika Munkki (kesk) kirjoitti vuosi sitten vapautuneesta taksilaista ja toivoi kommenttia henkilöiltä, jotka edellisen lain aikana ovat hakeneet taksilupaa (TS 16.7.).

Edellisellä lailla oli aikanaan oma tarkoituksensa. Sillä muun muassa pyrittiin takaamaan taksipalvelut jokaiseen niemeen ja notkelmaan vuorokauden ympäri, kohtuullinen ja valtakunnallinen hinnoittelu sekä kuljettajan asemapaikkakohtainen paikallistuntemus.

Siirryimme kuitenkin 1.7.2018 uuden lain myötä markkinaehtoiseen aikaan. Munkki vertaa taksilain vapautusta aikoinaan toteutettuun tavara- ja henkilöliikenteen vapautumiseen.

On totta, että molemmat liikennemuodot ovat nyt samassa tilanteessa. Minkä Munkki linja-autoliikenteen lippuhinnoista kirjoittaessaan unohtaa, on se, että taksiyrittäjä maksaa käyttämästään ajoneuvosta autoveron, ajoneuvoveron sekä käyttövoimaveron, joita linja-autoliikennöitsijät eivät maksa.

Tästäkin huolimatta maaseudun linja-autoliikenteen vuorot ovat merkittävästi vähentyneet ja tietääksemme myös hänen kotikuntansa Vehmaa tukee rahallisesti linja-autovuorojen osittaistakin säilyttämistä kunnassa.

Tämä sama suuntaus on jo nyt nähtävissä pienempien paikkakuntien taksiliikenteessä. Iltaisin ja viikonloppuisin taksin saaminen on toisinaan lähes mahdotonta. Kun ala on vapautettu eikä laki enää velvoita, ei yrittäjän tarvitse eikä kannata ylläpitää taloudellisesti kannattamatonta 24/7-päivystystä.

Taksiyrittäjällä on nyt mahdollisuus siirtyä kysynnän mukaan paikkakunnalta toiselle, kun velvoitetta oman kunnan hiljaisen ajan liikenteen hoitamiseen ei enää ole. Mikäli kunnat haluavat varmistaa taksipalveluiden saatavuuden myös hiljaisina aikoina, on heillä mahdollisuus ostaa kyseinen päivystyspalvelu.

Kuitenkaan tietojemme mukaan yksikään kunta Suomessa ei tällä hetkellä osta hiljaisen ajan päivystystä taksiyrittäjiltä, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa on tehty jo kauan.

Taksiluvan sekä taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen helpottamisesta voidaan olla montaa mieltä. Kuten Munkkikin kirjoituksensa alussa kertoo, on uudistunut taksilaki lähes päivittäin lehtien palstoilla. Valitettavasti iso osa näistä kirjoituksista kertoo epäonnistuneesta taksikyydistä ja suurelta osin johtuen kuljettajan puutteellisesta paikallistuntemuksesta sekä kielitaidosta.

Ennen uudistusta vedottiin, jopa edellisen keskustalaisen liikenne- ja viestintäministerin suulla, siihen, että paikallistuntemus on aikansa elänyt nykyteknologian aikakautena. Viimeisen vuoden ajan olemme saaneet huomata, että mikään ei voita ammattikuljettajan osaamista.

Kelakyydeistä Munkki kirjoittaa, että niiden uudistus sotki myös taksiuudistusta. Tilanne on kuitenkin päinvastoin. Taksilain uudistuksesta johtuen Kela päätti kilpailuttaa kuljetuksensa, sillä aiemman sopimuksen perusteena oli valtioneuvoston asetuksella määräämä hinta.

Uudistuksen jälkeen taksiyrittäjällä olisi ollut mahdollisuus hinnoitella palvelunsa kysynnän ja tarjonnan mukaan, mikä kilpailutuksella kuitenkin estettiin.

Olemme siinä asiassa Munkin kanssa samaa mieltä, että uudistus oli tarpeellinen, mutta olisiko kuitenkin kannattanut kuunnella taksien etujärjestöä, sillä lähes kaikki Suomen Taksiliitto ry:n mainitsemat epäkohdat ovat toteutuneet lakimuutoksen myötä?

Taksiliitto toi esille harmaan talouden, pienien paikkakuntien taksipalveluiden kuihtumisen, hinnannousun sekä valvonnan mahdottomuuden vain muutamia asioita mainitaksemme.

Paluuta vanhaan järjestelmään ei ole, emmekä sitä myöskään halua, vaan vaadimme samat pelisäännöt kaikille alan toimijoille. Lisäksi toivomme samaa kuin taksia käyttävä asiakaskuntakin, että taksipalvelut säilyisivät yhtä laadukkaina kuin ennen uudistusta ja Suomessa olisi edelleen maailman paras taksi.

Petteri Hietanen

puheenjohtaja

Lounais-Suomen Taksiyrittäjät ry

Teppo Kaunela

toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Taksiyrittäjät ry