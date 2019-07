Lukijan kolumni: Rollaattorin tarina

LUKIJAN KOLUMNI

Eevi Raunio

Kesällä kerran kävelin kotikatuni bussipysäkille ja radiosta kuultu Kaija Koon laulama Kuka keksi rakkauden oli jäänyt korvamadoksi. Pysäkillä oli naapuri rollaattorinsa kanssa ja mietin, kuka ja milloin on keksinyt rollaattorin. Fölissä on kokeilu, että rollaattorilla pääsee maksutta kello 9–13 ja tietojeni mukaan se on toiminut hyvin. Kotiin tultuani sitten googletin, kuka on keksinyt rollaattorin.

Ruotsalainen Aina Wifalk sairastui vuonna 1949 polioon 21-vuotiaana. Hän oli sairaanhoidon opiskelija ja joutui lopettamaan opiskelun. Kainalosauvoilla kulkeminen kipeytti hänen hartiansa, ja hän mietti, voisiko sauvoihin laittaa pyörät alle.

1970-luvulla hän keksi rollaattorin ja sai Ruotsissa keksintörahastosta palkinnon. Hän ei koskaan patentoinut keksintöään, koska halusi, että se on kaikkien saatavilla. Tosin hän ei itse ehtinyt nauttia siitä kuin muutaman vuoden, kunnes kuoli 55-vuotiaana.

Rollaattori on loistava keksintö ja se on saavuttanut suuren suosion. Se mahdollistaa monelle ihmiselle itsenäisen liikkumisen ja ulkoilun sekä omien asioiden hoitamisen. Moni, jonka liikkuminen on epävarmaa ja jonka on hankalaa pysyä pystyssä ilman tukea, voi itsenäisesti käydä kaupassa. Rollaattorissa on kori, johon voi laittaa ostokset, ja jos väsyy, voi istua. Sen keksijä on varsinainen kokemusasiantuntija.

Myöhemmin on kehitetty erilaisia potkupyöriä, eli laitettu potkureihin pyörät. Ne soveltuvat ulkokäyttöön.

Sisareni teetti kylpyhuonessaan remontin, jossa otettiin kylpyamme pois ja laitettiin leveämpi ovi. Hän ennakoi vanhaksi tuloaan ja pääsee kylpyhuoneeseen rollaattorilla. Näin meistä jokainen voi varautua itsenäiseen kotona asumiseen mahdollisimman pitkään.

Aina Wifalk teki muitakin liikuntarajoitteisten elämää helpottavia keksintöjä. Hän tiesi, mitä apuvälineitä hän itse sekä muut vastaavassa asemassa olevat tarvitsivat.

Viisikymmentäluvun loppupuolella naapurin mamma työnsi jakkaraa edellään, että pääsi kulkemaan sisällä, silloin ei ollut vielä rollaattoria. Siitä jäi lattiaan naarmut, onneksi on keksitty sekä sisä- että ulkokäyttöön rollaattori.

Tv-uutisissa kerrottiin, että kaikilla pitää olla tarina myynnin edistämiseksi, esimerkkinä oli vapaan mummon pyörykät. Rollaattorin myyntitarina on tietenkin vapaan mummon rollaattori.

Tietysti herää kysymys, puuttuuko tasa-arvovaltuutettu siihen, että se syrjii muita sukupuolia.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari