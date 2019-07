Lukijalta: Masennuslääkkeiden vieroitusoireet ovat luultua vakavampia

Viime viikkoina on käyty keskustelua masennuksesta johtuvien eläkkeiden kasvusta. THL:n ylilääkäri Jukka Kärkkäinen ja entinen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä ovat nostaneet asian esille monessa sanomalehdessä ja toivoneet valtiolta toimia tilanteen parantamiseksi.

Keskustelussa on lähes kokonaan vaiettu masennuslääkkeiden sivuvaikutuksista ja vieroitusoireista, etenkin laajasti käytettyjen, niin sanottujen uusien masennuslääkkeiden eli SSRI-lääkkeiden kohdalla.

Muualla maailmassa asia on toisin. Esimerkiksi Britanniassa psykiatreja kouluttava alan johtava järjestö The Royal College of Phychiatrists on nyt ensimmäistä kertaa tunnustanut, että masennuslääkityksen lopetuksen aiheuttamat vieroitusoireet ovat vakavampia ja pitkäkestoisempia kuin aiemmin on uskottu (PS04/19: Position statements on antidepressants and depression).

Järjestö nojaa laajasti uutisoidussa julkilausumassaan alan uusimpiin tutkimuksiin, joista kenties maineikkain ja ansioitunein on The Lancetissa julkaistu M. A. Horowitzin ja D. Taylorin Tapering of SSRI treatment to mitigate withdrawal symptoms.

Horowitz ja Taylor viittaavat raportteihin ja tutkimuksiin, joissa vieroitusoireista on havaittu kärsivän keskimäärin 56 prosenttia SSRI-lääkitystä lopettavista, joista 86,7 prosentilla oireet kestävät pidempään kuin kaksi kuukautta ja 16,2 prosentilla jopa kolme vuotta.

Horowitz ja Taylor suosittelevat vieroitusoireiden lieventämiseksi useita kuukausia, jopa vuodenkin kestävää lääkkeen vähennystä hyvin pienin annoslaskuin.

Nämä suositukset ja tutkimukset ovat räikeässä ristiriidassa Suomen käypä hoito -suositusten kanssa, jotka väittävät, että vieroitusoireet kestävät 1–2 viikkoa ja ovat lähes vältettävissä lopettamalla lääkehoito asteittain muutaman viikon aikana.

Lista mahdollisista vieroitusoireista on kylmäävää luettavaa. Potilas voi kärsiä muun muassa aistihäiriöistä, uupumuksesta, tärinästä, sydämentykytyksestä, ahdistuneisuudesta, liikehäiriöistä, unettomuudesta ja pahoinvoinnista oksenteluineen ja suolisto-oireineen.

Käypä hoito -suositukset takaavat nykyisellään vain sen, että masennuslääkettä lopettava potilas heitetään suoraan kylmiltään moiseen helvettiin, jossa hän saa tuta vieroituksen rajuimmillaan.

Vieroitusoireita tunnistamaton lääkäri päätyy useasti määräämään potilaalle muita psyykenlääkkeitä, jolloin ylilääkityksen noidankehä on valmis.

Kun näitä lääkkeitä käyttää jopa 470 000 suomalaista, voi jokainen mielessään laskeskella tästä ongelmasta koituvaa hintaa valtiolle ja kansanterveydelle, puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen määrästä.

Kuinka suuri osa masennuseläkkeelle päätymisistä onkin aiheutunut masennuslääkkeiden sivuvaikutuksista ja leväperäisesti ohjatusta lääkityksen purkamisesta?

Yksi monista