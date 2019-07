Lukijalta: Tuuli on hyvä renki mutta huono isäntä

Hehkutus tuulivoimaloiden käyttöasteesta (TS 10.7.) sivuuttaa tuotannon järkyttävän epätasaisuuden, joka on Finngridin verkkopalvelussa jokaisen nähtävissä. Tätä 11.7. kirjoittaessani tuulivoiman tuotanto on 147 MWh, kun tarve on 8 507 MWh. Eli jos olisimme pelkän tuulivoiman varassa, tänään eivät toimisi sairaalat, tehtaat, internet, sähköautot, maalämpöpumput ja niin edelleen.

Surkeimmillaan tuulivoima on pakkaskautena, jolloin tarve lähentelee 15 000 MWh ja tuulituotanto muun muassa 2019 talvella notkahti useana päivänä alle 20 MWh. Huonoimmillaan Suomen 698 tuulivoimalaa tuottivat 5 MWh eli yhtä voimalaa kohden 0,072 MWh.

Jos tuulivoiman kokonaistuotannolle määrättäisiin minimiksi 2 000 MWh, kaikkein huonoimpia tuuliolosuhteita varten voimaloita tarvittaisiin lisää noin 28 000 kpl. Jos ylhäällä tuulee aina, miten 700 tuulivoimalan tuotanto voi olla alle 10 MWh edes hetkittäin?

Suuri tuotannon vaihtelu aiheuttaa markkinahäiriöitä, joissa menettäjiä ovat hiilineutraalit, tasaisen energiatuotannon järjestelmät kuten ydin- ja vesivoima.

Tuulienergia vaatii rinnalleen säätövoimaa eikä se saisi perustua fossiilisin polttoaineisiin. Esimerkkinä Tanska, jonka tuulivoimaa ihannoivat viherpesijät sivuuttavat sen tosiasian, että tuuli on siellä vasta kolmanneksi suurin energialähde hiilen ja maakaasun jälkeen.

Siksi Tanskassa hiilipäästöt energiatuotannossa ovat nelinkertaiset Suomeen verrattuna eli 447 g/kWh, kun ne Suomessa ovat nyt 110 g/kWh ja Olkiluodon valmistumisen jälkeen reippaasti alle 90 g/kWh.

Suomi ei tarvitse yhtään uutta tuulivoimalaa, koska niitä ei kukaan halua lähiympäristöönsä.

Kallion ja Eiran vihreät narisevat nimby-ilmiöstä, mutta ainoatakaan tuulivoimalaa ei ole rakennettu Helsinkiin, Espooseen, Kirkkonummelle tai Suomenlahden luodoille, joissa tilaa olisi.

Lähtökohtana pitäisi olla se, että energia tuotetaan siellä, missä se kulutetaan. Kun tuulivoimapuistot viedään pois omista silmistä Kehä III:n ulkopuolelle, hukataan samalla voimalinjoihin satoja tuhansia hehtaareja hiilinielumetsiä.

Tuulivoimapuistoille ei tulisi enää antaa lupia kuin korkeintaan avomerelle ja nekin markkinaehtoisesti. Nyt tuulivoimatuki pääomasijoittajien veroparatiisiyhtiöihin jo tehdyistä päätöksistä nousee vuoteen 2030 mennessä kolmeen miljardiin – eli sillä saisi puolikkaan hävittäjälaivueen tai ydinvoimalan.

Omakustanteiset aurinkosähköjärjestelmät ovat kaikkien kannalta siedettävämpiä kuin tuuliturbiinit. Hiilineutraalin perusenergian tarpeesta ei selvitä ilman ydinvoimaa, jonka lisänä tuuli- ja aurinkoenergia voivat toimia. Isännän ja rengin paikka energiasektorilla ei voi perustua haihatteluun.

Raimo Ollila