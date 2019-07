Lukijalta:Jokaiselle vakavasti sairaalle on turvattava laadukas inhimillinen hoito

Viime vuosina on yhteiskunnassamme puhuttu paljon elämän loppuvaiheen hoidosta. Keskustelu kiihtyi eutanasia-kansalaisaloitteen siivittämänä vuoden 2016 syksyllä.

Aloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunnassa yli puoluerajojen silloiset kansanedustajat kilvan puhuivat hyvän saattohoidon puolesta jopa niinkin paljon, että varsinainen asia eli laki eutanasiasta jäi osittain syrjään.

Eduskunnan hylätessä eutanasia-kansalaisaloitteen perustettiin kuitenkin ”Elämän loppuvaiheen hoitotyöryhmä”. Se on nyt työskennellyt vuoden päivät ja työtä riittää aina kesään 2021 saakka.

Lisäksi on tehty selvityksiä, hankkeita käynnistetty. Tietoa saatu ja saadaan lisääkin. Hyvä niin. Kiitos edelliselle eduskunnalle kun myönsi hankkeisiin rahoitusta.

Tiedämme, että palliatiivisen ja saattohoidon asianmukainen inhimillinen toteutuminen ei kaikilta osin toteudu Suomessa tasa-arvoisesti. On valitettavan surullista se, että kehitystyö on ollut sangen hidasta. Aivan liian hidasta. Ainakin jo 20 vuoden ajan on ollut puheita, kauniitakin. Jokaiselle vakavasti sairaalle on turvattava laadukas inhimillinen hoito. Teot ovat jääneet edellisiltä hallituksilta kovin ”löysiksi”.

Tarvitaan tekoja, puheet on jo pidetty.

Olen ilahtunut hallitusohjelman kirjauksesta: ”Toteutetaan kehittämisohjelma, jolla turvataan lainsäädäntömuutoksin ihmisarvoa kunnioittava saattohoito, palliatiivinen hoito ja kivun hoito. Syövän hoidon vaikuttavuutta parannetaan.”

Toivottavasti tämä kirjaus ei jää vain kirjaukseksi. Nyt tarvitaan todellisia tekoja. Viimeinkin!

Turussa sijaitseva saattohoitoon erikoistunut Karinakoti joutui sulkemaan ovensa sitä ylläpitäneen säätiön ajauduttua taloudellisiin ongelmiin. 25 vuoden ansiokas työ loppui kuin seinään.

Toivottavasti Turussa saadaan asiat sille mallille, että toiminta saadaan uudestaan käynnistettyä. On käsittämätöntä sulkea hoitoyksikkö, jossa on valtavan paljon kertynyt kokemusta ja osaamista. Tuliko mikään taho nopeasti pelastamaan kyseistä saattohoitokotia? Ei tullut. Mahdollisuus olisi ollut. Onko meidän arvoissa vikaa? Kyllä on!

Kari Viholainen

Ex-sairaanhoitaja

Puheenjohtaja, Exitus r

Sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito-asiantuntijatyöryhmän jäsen