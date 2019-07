Lukijalta: Nyt mitataan Turun päättäjien sydäntä

Vuonna 2018 tehdyssä Kunta10-tutkimuksessa Turun kaupungin työntekijöistä 42 prosenttia koki, että työmäärä on ylittänyt sietokyvyn. Vastaava lukema oli 39 prosenttia vuonna 2016.

Lähes puolet tuoreeseen tutkimukseen vastanneista piti nyt työmäärää kestämättömän suurena. Kaupungin työntekijöihin on jäänyt pysyviä arpia kikystä, työajanpidennyksistä, lomarahaleikkauksista, peruspalvelujen leikkauksista sekä yksityistämisistä.

Vanhuspalvelujen kriisi ja koulupuolen isot ryhmäkoot ovat valitettavasti jäävuoren huippu.

Turun tarkastuslautakunnan mukaan kaupungin työntekijöiden työn kuormittavuutta ei ole pystytty tasaamaan riittävästi. Ja sama suomeksi: Töitä on liikaa per työntekijä. Työntekijöitä on liian vähän. Turku tarvitsee pikaisesti lisää hoitajia, lääkäreitä ja opettajia. Työtaakka on kestämätön.

Samainen tutkimus vuodelta 2018 kertoo myös, että 43 prosenttia Turun kaupungin työntekijöistä on kokenut väkivalta- ja uhkatilanteita asiakastyössä. Vuoden 2016 luku oli 30 prosenttia.

Nykytilannetta ei missään nimessä saa pahentaa leikkaamalla lisää elintärkeistä peruspalveluista. Se olisi vastuutonta henkilöstöpolitiikkaa.

Jos kasvatuksen ja koulutuksen ryhmäkokoja vielä nykyisestä paisutetaan, ja jos terveydenhuollon palveluista leikataan, Turun kaupunginvaltuustolla on loppukaudellaan käsissään vieläkin nykyistä rumemmat lukemat.

Kysymys kuuluu, kuinka turvallisista ja terveellisistä työskentelyolosuhteista silloin puhuttaisiin. Potilas- ja oppilasturvallisuudesta puhumattakaan.

Syksyn talousarviopäätöksestä on suljettava pois leikkaukset peruspalveluihin. Säästöjä voidaan sen sijaan hakea seuraavista kohdista: Kaupunginjohtajan toimialalla on tarpeetonta ilmaa, josta voidaan säästää. Ei-kiireellisiä investointeja voidaan myöhäistää ja tarvittaessa osin perua. Kallista ulkoistamista on vähennettävä.

Vääntö työntekijöiden kohtelusta ja kaikille kuuluvista palveluista jatkuu syksyn talousarviopäätökseen asti. Nyt mitataan päättäjien sydäntä.

Jaakko Lindfors

Puheenjohtaja, Turun Vasemmistoliitto

Kaupunginhallituksen jäsen