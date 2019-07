Lukijalta: Yhteistyö on kaikkien etu

Yliopistokoulutus on pitkien aikajänteiden laji. Uuden koulutusohjelman perustamisesta kestää vähintään viisi vuotta ennen kuin ensimmäiset maisterit valmistuvat. Sitä ennen tarvitaan vuosikymmenten aikana kertynyt osaamis- ja sivistyspohja, jolle laadukas koulutus ja tutkimus voidaan perustaa. Viime aikoina on jälleen keskusteltu Lounais-Suomen tekniikan alan osaajatarpeesta. Vastauksena tähän Sipilän hallitus rahoitti yhteistyöyliopisto FITechin perustamista.

Yhteistyöyliopiston tutkinto-ohjelmiin on otettu sisään jo yli 200 diplomi-insinööriopiskelijaa. Sivuainevalikoimaan on osallistunut lähes 300 opiskelijaa, joista moni on ollut konkreettisesti yhteydessä Lounais-Suomen teollisuusyrityksiin.

Vuonna 2018 verkoston yliopistoista valmistui Lounais-Suomen teollisuusyrityksiin jo 123 diplomityötä, ja määrä on kasvussa. Ensi lukuvuonna avautuu hakuun noin 150 kurssin valikoima ICT-alan opintoja, ja verkostossa rakennetaan energianvarastointialan yhteistyökoulutusta.

Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa on nykyisellään vuosittain yli 300 diplomi-insinöörialojen aloituspaikkaa. Turun yliopistossa toivotaan lisäksi aloitettavan materiaali- ja konetekniikan koulutus.

Materiaali- ja konetekniikan alat kamppailevat ympäri Suomen alhaisten hakijamäärien kanssa. Tekniikan alan houkuttelevuuden kanssa pitää tehdä hartiavoimin töitä ikäluokkien pienentyessä. Seuraavien vuosien osaajatarpeiden palvelemiseksi pitää panostaa entistäkin voimakkaammin kansallisen yhteistyön ja vastavalmistuneiden työmarkkinoiden kehittämiseen, jotta yhä useampi diplomi-insinööri löytäisi työn juuri Lounais-Suomen yrityksistä. Yliopistojen kansainvälisissä opiskelijoissa on valtavasti alihyödynnettyä potentiaalia.

Laadukas tutkimus ja koulutus ovat Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen tärkeimpiä tukijalkoja. Meidän on pienenä maana löydettävä entistäkin tehokkaampia yhteistyömalleja, jotta pärjäämme kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Verkostomainen toimintamalli, jossa yliopistojen pitkäjänteisesti rakentamia vahvuuksia hyödynnetään laajasti koko maassa, on niin veronmaksajan kuin koko Suomen etu.

Jarmo Partanen

Dekaani, LUT-yliopisto

Marja Sutela

Vararehtori, Tampereen yliopisto

Petri Suomala

Vararehtori, Aalto-yliopisto