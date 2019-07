Lukijalta: Sähköpotkulaudoille kiitos

Mielipidesivulla oli kirjoitus ”Sähköpotkulaudat ovat riesa” (TS 5.7.). Vastaan siihen. Sähköpotkulaudat ovat tätä päivää ja tulevaisuutta ekologisina kulkuneuvoina. Niiden alaikäraja on 18 vuotta. Käyttö edellyttää luottotietojen antamisen yhtiölle, koska käyttömaksu menee tililtä minuuttitaksan mukaan saman tien kun käytät lautaa.

Jokainen käyttäjä saa ohjeet avatessaan käyttäjätilin. Siinä on käyttöohjeet, turvallisuusohjeet, ja painotetaan, että jalkakäytävillä ei saa ajaa.

On totta, että useat vielä toistaiseksi ajavat jalkakäytävillä, mikä ei ole sallittua. Siihen olisi hyvä puuttua.

Huomautan, että Turussa on viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi yleistynyt myös polkupyörilläajo jalkakäytävillä.

Ainoa huono puoli on itse laudan rakenteessa, juuri se jalka, joka ei pidä lautaa pystyssä riittävän tukevasti.

On totta, että laudoilla on sattunut ikäviä ja pahojakin onnettomuuksia. Itse luin sattuneista vahingoista ennen kuin koitin lautaa ensimmäistä kertaa, joten tiesin, että vaarallisin paikka on jalkakäytävän reuna. Tämä olisi kyllä hyvä mainita myös potkulaudan turvallisuusohjeissa.

Riesa-mielipiteen kirjoittaja epäröi, miten laudoilla voisi ajaa autojen seassa. Tiedoksi, että ihan yhtä turvallisesti kuin polkupyörillä, molempia koskevat samat liikennesäännöt. Hänen mielestään pitäisi kieltää julkisilla teillä ajaminen. Pitäisikö pyöräilykin kieltää samalla?

Olen varma, että pyörillä ajetaan humalassa huomattavasti enemmän kuin laudoilla. Lautojen hallinta vaatii tarkkuutta, joten humalassa niillä ei pitkälle pääse ja jos lauta menee rikki, olet korvausvastuussa.

Itselläni on krooninen selkävaiva, jonka takia en ole pystynyt pyöräilemään kymmeneen vuoteen. Sähköpotkulaudat toivat elämääni merkittävän positiivisen muutoksen, koska seisoma-asennossa liikkuminen ei rasita selkää. Suosittelen tätä kulkuvälinettä myös muille selkäpotilaille!

Näköjään tämä sähköpotkulauta näin uutena ilmiönä aiheuttaa ihmisissä paljon tunteita. Suosittelen vihaajillekin testaamaan laitetta, ennen kuin otatte kantaa niiden kieltämiseen.

Ne ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen ja ovat erittäin hyvä lisä Turun kaupungin tarjontaan. Kiitos siitä kaupungille!

Keski-ikäinen aktiivilautailija