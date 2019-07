Lukijalta: Pakkomuuttoliike tyhjentää pienet kaupungit

Muutto suuriin kaupunkeihin on ollut viime vuosikymmeninä suurta. Paljon sen sanotaan olevan ajan hengen mukaista.

Hyvällä syyllä voidaan kuitenkin kysyä: Miksi muuttoliikettä pitää lainsäädännöllä, asetuksilla, virkamiesohjeilla ynnä muilla edistää, vai jäisivätkö muutot tekemättä ilman näitä toimenpiteitä?

Tämä ”pakkomuuttoliike” koskettaa niin maalaiskuntia kuin pieniä ja keskisuuria kaupunkeja. En tiedä, miksi näin tapahtuu, mutta varsin kokonaisvaltaista se joka tapauksessa on.

Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon, jotka kaikki vaikeuttavat asumista suurten kaupunkien ulkopuolella tavalla tai toisella, sekä edistävät suuriin kaupunkeihin muuttoa.

Yhdellä lakipykälän muutoksella voidaan siirtää kerralla satoja työpaikkoja suuriin kaupunkeihin. Kun riittävästi heikennetään yrittämisen ja työnteon mahdollisuuksia, asumiseen liittyviä asioita ja palveluita, niin pakkohan ihmisten on muuttaa.

Terveyspuolelle on tehty lukuisia lakeja, joilla on suoranaisia vaikutuksia työpaikkojen hävittämiseen pienistä ja keskisuurista kaupungeista, esimerkkinä leikkausten ja synnytysten keskittäminen suuriin yksiköihin. Tämä tapahtui laatimalla kriteerit, jotka täyttyvät ainoastaan suurissa yksiköissä.

Koska maanviljely on ollut haja-asutuksen runko, siihen on osunut mitä erilaisempia lakeja, virkamiesohjeita ynnä muita, joilla on saatu viljelijä lopettamaan ja siirtymään kaupunkiin.

Vaikka viljelijä on sitkeä ja viimeiseen asti yrittävä, niin raja tulee jossain vaiheessa vastaan. ”Pakkomuuttoa” edistävä lainsäädäntö muiden muassa on ollut merkittävin maaseudun tyhjentäjä, koska siinä on hävinnyt paljon myös maatalouden sidosryhmien työpaikkoja.

Kerrannaisvaikutukset ovat valtavat.

Kaavoitus- ja rakentamismääräyksillä on saatu kahlehdittua kuntien päätösvaltaa, jolla on vaikutus niin yrittämiseen kuin asumistarpeisiin. Viimeaikaiset helpotukset rakentamiseen ovat ainoastaan laastareita. Mitään suuria päätöksiä ei ole tehty rakentamisen ja kaavoituksen helpottamiseksi.

Hallitsemattomalla eläin- ja luonnonsuojelulla on myös saatu paljon aikaan muuttopäätöksiä. Muun muassa saaristo on hiljentynyt asukkaista lähes tyystin, koska runkoasutuksen luonut kalastajaväestö on pakosta joutunut lopettamaan työnsä muutamia sinnikkäitä lukuun ottamatta.

Hylkeitä ja merimetsoja on niin valtavat määrät, että kalastus on tehty varsin mahdottomaksi. Kalastajan on ollut pakko luopua työstään ja asuinpaikastaan. Kun saaristoa ei ole vielä kokonaan saatu tyhjenemään, niin viime aikoina on eri valtion sektoreilta tullut suoranainen hyökkäys tätä kohtaan. On lauttamaksuesityksiä, kulkuetuoikeudet perutaan, laitetaan korotetut kiinteistöverot tyhjille kallioille, postia kannetaan vain harvoin ja niin edelleen.

Kela on siirtänyt työpaikkoja suuriin kaupunkeihin useilla eri tavoilla, esimerkiksi taksikyytien järjestelyillä ja erilaisten ”kilpailutusten” varjolla.

Tieverkoston hoito on Suomessa muuttunut aivan surkeaksi. Suurten kaupunkien ympärillä tiet alkavat pahimmillaan olla todella huonossa kunnossa, kun taas esimerkiksi pääkaupunkiseudulla valtion rahoittamia miljardihankkeita on ollut runsaasti.

Muuttoliikkeen taustavaikuttajiksi on masinoitu myös muun muassa Yle, Posti, verottaja ja muita valtion omistamia tai osaomisteisia yhtiöitä, jotka toimivat omalla tahollaan varsin tehokkaasti.

Kuntien ja kaupunkien valtionapuja on vähennetty useita kertoja ja pakotettu muuta Suomea nostamaan veroäyriä ja pienentämään palveluja. Suuret kaupungit ovat sen sijaan saaneet etuisuuksia ja helpotuksia muuttaneiden asukkaiden ja yritysten lisäksi, jolloin valtionapujen vähennykset eivät siellä tunnu samalla tavalla.

Valtion talous ei tule kestämään tällaista tilannetta pitkään, jossa lainavaroin rakennetaan ja keinotekoisesti muun muassa asumistuilla ylläpidetään suurkaupunkien kehittämistä. Muu Suomi jätetään puoli tyhjilleen.

Mikäli pienet ja keskisuuret kunnat ja kaupungit saisivat kilpailla suurten kaupunkien kanssa muuttoliikkeestä samoilla säännöillä, tilanne olisi aivan erilainen.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki