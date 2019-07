Lukijalta: Urheilijan ammattitutkinto ei takaa toimeentuloa

Urheilu opettaa työelämätaitoja ja antaa paljon pääomaa seuraavalle uralle, mutta voiko urheilu olla myös ammatti, jolla voi elättää itsensä tässä ja nyt sekä loppuelämänsä?

Siinäpä kysymys, koska urheilun merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle on vielä osin tunnistamatonta ja tunnustamatonta.

Ex-huippuhiihtäjä Matti Heikkinen on siirtymässä kilpaurheilijan uralta seuraavalle uralle. Hän kertoo suunnitelmistaan Suomen Olympiakomitean kotisivuilla. Hän tunnustaa, että siirtyminen ei ole ollut helppoa, mutta pohdintojen jälkeen tulevaisuuden suunnitelmat ovat selvät. Hän jatkaa markkinoinnin opintojaan Jyväskylän Kauppakorkeakoulussa.

Hän uskoo urheilijan ammatistaan olleen hyötyä työelämässä tarvittavista perustaidoista selviytymisessä. Urheilijana oleminen on opettanut hänelle tavoitteeseen sitoutumista, pitkäjänteisyyttä, periksiantamattomuutta, organisointikykyä ja tiimityötä sekä toisaalta myös kykyä tehdä yksin.

KPMG:n Start up -urheiluohjelman vetäjä ja entinen liigakiekkoilija Jyrki Louhi arvioi kovinkin sanakääntein urheilijan ammatin arvostuksen puutetta puheenvuorossaan Score Cupissa Turussa kesäkuun lopulla. Hän ihmetteli ääneen, miksi ei hyväksytä kouluttautumista urheilijan ammattiin ja miksi urheilijan pitää käydä kouluja ja hankkia tutkinto työelämää varten.

Miksi ei voida kouluttautua urheilijaksi ja urheilijan ammattiin? Eihän näyttelijäksi aikovankaan tarvitse ikään kuin varmuuden vuoksi kouluttautua toiseen ammattiin, hän vertasi. Louhi uskoi urheilun olevan tuottoisa ammatti, jos asiat hoidetaan hyvin ainakin niissä urheilulajeissa, joissa raha liikkuu. Urheilu kaupallistuu viiden prosentin vuosivauhdilla ja se luo mahdollisuuksia menestyvään liiketoimintaan.

Louhin esittelemässä rahastomallissa urheilijoiden tulisi hakeutua arvonlisäverollisiksi, jotta he voisivat hyödyntää alv:n vähennykset harjoittelussaan. Hän antoi sapiskaa liikuntajärjestöille vanhoillisesta ja amatöörimäisestä suhtautumisesta ammattiurheiluun.

Myönnän, että olen niin kutsuttuja vanhan liiton miehiä. Ensikuulemalta ajatus tuntui kiehtovalta ja mielenkiintoiselta. Yön yli nukuttuani pohdin kuitenkin Suomen markkinoita.

Maassamme on paljon huippu-urheilijan polulla olevia ja sinne aikovia urheilijoita. Riittääkö Suomen kokoisessa maassa kaikille heille tukijoita niin paljon, että he voivat heittäytyä pelkästään urheilijan uralle ja jättää kaiken yhden kortin varaan?

Jyrki Louhi arvioi, että huipulle tähtäävän urheilijan liikevaihdon tulisi olla vähintään 100 000 euroa. Kuka olisi urheilijan palkanmaksaja? Tietysti urheilija itse.

Suomessa ammattiurheilijoita on vähän. Pääsääntöisesti he ovat isommissa palloilulajeissa, joissa pelaajat ovat työsuhteisia ja pelaajayhdistykset huolehtivat urheilijoiden eduista. Yksilölajeissa tämä on vielä vähäisempää.

Uskon, että urheilu-uran aikana urheileminen voi olla menestyvälle urheilijalle tuottoisaa, mutta kantaako se elämän loppuun asti?

Urheilu-ura on kuitenkin melko lyhyt ja sen aikana tienatuilla varoilla pitää tulla toimeen hamaan loppuun saakka. Ura voi päätyä pahimmassa tapauksessa jo varsin nuorena.

Louhin mainitsemilla näyttelijöillä oma ura voi halutessaan jatkua hyvinkin pitkään. Ainahan tarvitaan myös iäkkäitä näyttelijöitä.

Juuri on uutisoitu Sebastian Aholle tehdystä noin 40 miljoonan euron sopimuksesta. Uskon, että hänellä rahat riittävät, mutta kuinka moni muu voi saada vastaavia tarjouksia.

Ammattimaisen urheilu-uran jälkeen ainut pulman paikka ei ole toimeentulo, vaan myös elämän sisällön muuttuminen.

Aktiivisen elämäntavan jälkeen tarvitaan uusia kanavia ja tapoja toteuttaa itseään ja tuntea itsensä tarpeelliseksi. Työelämä tarjoaa tähän paremman mahdollisuuden kuin pelkästään mitaleihin ja palkintopyttyihin tuijottaminen.

Jari Haapanen

aluejohtaja

Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry