Lukijalta: Hyvä työntekijä ei ole mistään kotoisin

Turun Sanomissa on viime aikoina (TS 28.6. ja 1.7.) nostettu keskusteluun tärkeä aihe: maahanmuuttajien työllisyys ja työllistäminen. On kerrottu uusista julkisrahoitteisista palveluista ja onnistumisista työpaikan löytymisessä, sekä nostettu keskusteluun haasteita työllistämisessä.

Varsinais-Suomen yrittäjät on nyt noin reilun kahden vuoden ajan ollut mukana edistämässä maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä, ensin osana Vertaista vailla - ja nyt Tempo-hanketta. Hankkeet tarjoavat väylän kohdentaa resursseja tärkeänä pitämiimme asioihin ja löytää uusia toimintamalleja yrittäjien työvoimatarpeen ratkaisemiseksi. Olemme mukana vaikuttamassa mm. Osaamiskeskus, Talent Turku ja Töissä täällä -verkostoissa sekä valmistelemassa Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategiaa.

Suomen yrittäjien yksi tavoite on edistää osaavan työvoiman saantia yrityksiin täällä olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllisyysastetta parantamalla.

Myös ulkomaalaisen työvoiman saantia halutaan edistää.

Työtä harmaan talouden kitkemiseksi ja niin kutsutun työperäisen hyväksikäytön – johon sortuvat niin kantasuomalaiset kuin ulkomaalaistaustaiset yrittäjät – kitkemiseksi tulee tehostaa.

Tapaan työssäni ympäri maailman tulleita uusvarsinaissuomalaisia ja neuvon heitä yrittäjyydessä ja työnhaussa. Jo näiden parin vuoden aikana on tullut selväksi, että maahanmuuttajataustaisten työllisyyttä ei ratkaista mitään yksittäistä asiaa muuttamalla.

Haasteita on useita, alkaen Suomeen muuttavien henkilöiden osaamisen tunnistamisesta asenteisiin.

Muun muassa kannustinloukut, työnantajapalveluiden heikko tunnettuus yrittäjien keskuudessa, kielitaito, verkostojen puute, ennakkoluulot niin työnantajien kuin työnhakijoiden keskuudessa ja työlupakäytännöt hidastavat työllistymistä.

Maahanmuuttajataustaisen työnhakijan palvelupolku on pirstaleinen ja kytkös työelämään ajoittain puutteellinen. Myös työvoimaa kaipaavan työnantajan näkökulmasta palvelupolku on vähintäänkin yhtä pirstaleinen.

Tämän haluamme muuttaa.

Varsinais-Suomessa on nyt Osaamiskeskuksen ja muiden toimijoiden myötä tarjolla lukuisia palveluita, joiden avulla myös yrittäjällä on mahdollisuus saada henkilökohtaista ja maksutonta tukea työntekijän löytämiseen ja palkkaamiseen. Yksi keino päästä alkuun on vierailla sivustolla www.töissätäällä.fi, jonka yhteyshenkilöiden kautta on tavoitettavissa oppilaitosten, työvoimaviranomaisten, kehittämisorganisaatioiden ja hankkeiden palvelut.

Yksi numero, monta palvelua.

Kannustankin jokaista ensimmäisen työntekijän palkkaamista harkitsevaa tai lisätyövoimaa tarvitsevaa yrittäjää olemaan rohkeasti yhteydessä.

Hyvä työntekijä ei ole mistään kotoisin!

Hanna Tarvainen

koordinaattori,

Varsinais-Suomen Yrittäjät