Lukijalta: Vaalitulos täytyy vain hyväksyä

Haluan lausua oman mielipiteeni liittyen Petteri Orpon (kok) viime lauantain kirjoitukseen (TS 29.6.).

Ymmärrän kyllä hänen mielialansa. Keskustan asema on sellainen, että sillä on vaihtoehtoja enemmän kuin laidoilla olevilla puolueilla.

Neljä vuotta sitten oli sama tilanne. Silloin keskusta valitsi kokoomuksen. Vaalitulos osoitti, mikä on kannatuksemme.

Orpo väittää, että keskusta muutti mielipidettä. Hän tietää kuitenkin yhtä hyvin kuin minäkin, että puhui Juha Sipilän hallituksesta.

Keskustan uusi eduskuntaryhmä tiesi, että Juha Sipilä on pyytänyt eroa, ja keskusta lähti siltä pohjalta hallitusneuvotteluihin.

Keskusta ei rakenna muureja puolueiden välille. Meillä on hyviä muistoja punamultahallituksista ja niiden aikasaannoksista.

Me kunnioitamme vaalitulosta. Jokaisella puolueella, joka on vaalien kautta saanut edustajia eduskuntaan, on parlamentarismin mukaan oikeus päästä hallitukseen.

On aika kova väite sanoa, että rahalla saatiin ja rahalla ostettiin hallituskumppani.

Suomalainen sananlasku sanoo, että rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta pidetään ne kuitenkin eri sarjassa.

Itse näin tilanteen erittäin vakavana.

Toinen puoli Suomea, maakunnat ja maaseutu, odottivat, että keskusta jatkaisi työtä hallituksessa.

Vaalit on käyty ja jokaisen puolueen on suhtauduttava nöyrin mielin tulokseen. Keskusta koki historiansa suurimman tappion. Uusi eduskuntaryhmä näki tilanteen sellaisena, että olemme edelleen vastuussa äänestäjillemme.

Kansakoulupoika-ajalta muistan, kun hävisimme jalkapallo-ottelun, niin huusimme ”uusi jako!”, mutta nyt vaalit on käyty ja tulokseen on suhtauduttava nöyrin mielin.

Taisto Tähkämaa

Sotaveteraani

Keskustapuolueen Kunniajäsen

Kaarina