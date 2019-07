Lukijalta: Ajoneuvokaluston kehittäminen on ilmastoteko

Metsäteollisuuden tiekuljetuksia voidaan merkittävästi tehostaa ja päästöjä vähentää kuljetuskalustoa kehittämällä. Toimialan logistiikan kehittäminen on ilmastoteko, jonka edellytyksenä ovat kuitenkin riittävät ja oikein kohdennetut panostukset kuljetusväyliin.

Metsäteollisuudella on Suomessa yli 150 tuotantolaitosta. Teillämme kulkee päivittäin tuhansia raakapuuta ja metsäteollisuuden tuotteita kuljettavia rekkoja. Toimialan investoinnit eri puolilla Suomea lisäävät kuljetusmääriä ja etenkin tiekuljetuksia, koska puun alkukuljetus metsästä edellyttää käytännössä aina kumipyöriä.

Suomen teillä on yli viiden vuoden ajan saanut ajaa aiempaa painavammilla rekoilla ajoneuvojen enimmäismassojen noustua 60 tonnista 76 tonniin vuonna 2013. Uudistus toteutettiin lisäämällä akseleita ajoneuvoyhdistelmään, mikä minimoi tiestöön kohdistuvan lisärasituksen.

Metsäteollisuus on hyödyntänyt uudistusta ennakoidusti, ja puuautoista lähes sata prosenttia on uusiutunut 68- tai 76-tonniseksi. Lisäksi kokeiluluvan on eri puolella Suomea saanut 20 yli 76-tonnista ajoneuvoyhdistelmää.

Raskaiden ajoneuvojen enimmäismittoja pidennettiin tammikuussa reilusta 25 metristä 34,5 metriin. Uudistus hyödyttää metsäteollisuuden hake- ja osin myös tuotekuljetuksia.

Raakapuukuljetuksiinpelkkä yhdistelmien pituuden kasvattaminen ei kuitenkaan tuo toivottuja ympäristö- ja tehokkuushyötyjä. Metsäteollisuuden tavoitteena onkin myös yli 76-tonnisten ajoneuvoyhdistelmien salliminen mahdollisimman laajasti sekä joustavasti tieverkolla. Painavammalla kalustolla voidaan vähentää kuljetusten tonnikohtaista polttoaineen kulutusta jopa 20 prosenttia kalustokoosta riippuen, ja se tulee nähdä yhtenä keskeisenä keinona tavaraliikenteen päästöjen vähentämisessä. Suomessa päästöjä on tarkoitus vähentää noin puolella vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristö- ja tehokkuushyötyjen saaminen edellyttää riittävää tiestön ja siltojen kuntoa. On erittäin hyvä, että hallitusohjelmaan on kirjattu 300 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus liikenneväylien kunnossapitoon. Tämä mahdollistaa sen, että edellisellä hallituskaudella aloitettua väylien korjausvelan kasvun vähentämistä voidaan jatkaa. Tärkeää on varmistaa rahoitus myös alempiasteiselle tiestölle ja silloille.

Teollisuuden ja liikenteen viranomaistahojen yhteistyö on jatkossakin avainasemassa keskeisten kunnossapitokohteiden tunnistamisessa.

Outi Nietola

Logistiikkapäällikkö

Metsäteollisuus ry