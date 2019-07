Lukijalta: Arkiliikunta on lääkettä

Scientific Reports -tiedelehdessä julkaistu suomalainen seurantatutkimus selvitti noin 70 000 suomalaisesta koostuvan FINRISKI-aineiston avulla, mikä on liikunnan vaikutus SAV-riskiin.

SAV on lukinkalvonalainen aivoverenvuoto, joka on aivoverenkiertohäiriöistä tappavin. Noin puolet SAV:iin sairastuneista menehtyy noin kuukauden sisällä, minkä vuoksi maailmalla on etsitty sairaudelle altistavia tekijöitä kuumeisesti.

Riskitekijöitä ovat liikkumattomuus, korkea verenpaine sekä tupakointi, joka on lääkäri Joni Lindbohmin mukaan suurin SAV-sairauden aiheuttaja tupakoinnin lopettamisen ollessa ensisijainen ja tärkein hoitomuoto. Hänen mukaansa arkiliikunta neljänä päivänä viikossa noin puolen tunnin mittaisina kevyinä hikilenkkeinä joko kävellen taikka pyöräillen laskee SAV-riskiä sairastumisineen noin 20 prosenttia iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Sydän- ja verenkiertosairauksien ennaltaehkäisemisen lisäksi liikunnalla on aikaisemmin todettu olevan kiistattomia merkittäviä etuja liikunta- ja tukielinten sairauksien ennaltaehkäisyissä ja hoidoissa.

Amerikkalainen liikuntaguru Cooper julkisti jo 2000-luvun taitteessa tutkimuksensa, jossa hän toteaa muun muassa seuraavasti: ”Jokainen liikuntaan satsattu taala tuo kuusi taalaa voittoa pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna säästyneinä terveydenhoitokuluina.”

Raimo Rönkkö

koulutettu hieroja, urheiluhieroja