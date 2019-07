Lukijalta: Asuntoremontit omasta pussista

Simo Paassilta kirjoitti ”Järkyttävä linjaus Kelasta, koskien toimeentulotukea” (TS 25.6.). Veronmaksajana kirjoitus on järkyttävää luettavaa eli se, että yhteiskuntaa pyydetään maksamaan.

Tämä asia koskee hyvin monia eläkeläisiä, joilla on vanha oma asunto, jossa putki- ja muut kalliit remontit ovat edessä. Sitä ihmettelen, millä perusteella nämä remontit pitäisi yhteiskunnan maksaa. Ei voi olla mitään perustetta, että tähän käytetään yhteiskunnan verorahaa. Näin on todennut KHO päätöksessä, joka ei tule muuttumaan.

Yhtiövastike on taloyhtiön juoksevia kuluja varten. Rahoitusvastike on tarkoitettu asunto-osakeyhtiön kunnon kohottamiseksi tehtäviä kalliita korjauksia varten. Kaikella mikä rakentamiseen liittyy, on olemassa elinkaari, mikään ei ole ikuista, vain tontti. Kun tarvittavia korjauksia ei tehdä, asunnon arvo laskee. Asunnosta voi tulla asuinkelvoton ja omistajat ovat siitä vastuussa, ei yhteiskunta. Kun korjaukset on tehty, asunnon arvo nousee. Tämä näyttää olevan asia, jota kaikki eivät oikein ymmärrä, ja pidetään selvänä, että yhteiskunnan on maksettava.

Kirjoituksessa on mennyt puurot ja vellit sekaisin. On kaksi eri asiaa, toimeentulotuki ja oman asunnon putkiremontti. Toimeentulotuki ei ole tarkoitettu oman asunnon arvonnousua parantamaan eli korjauskuluihin. Asunto on pidettävä sijoituksena, ja sijoittajan on aina kannettava itse vastuu.

Jouko Lehto