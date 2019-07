Lukijalta: Perusasiat kuntoon joukkoliikenteessä

Matkakeskus on joukkoliikenteen solmupaikka, jossa kauko- ja kaupunkiliikenteen bussit sekä junat kohtaavat. Matkakeskuksen tärkein tehtävä on, että vaihtaminen joukkoliikenteen välineestä toiseen on helppoa.

Suomessa on ollut vireillä matkakeskushanke 2007, joka tähtäsi julkisen liikenteen käytön helpottamiseen. Määräaikaan mennessä toteutui yhdeksän matkakeskusta. Tähän mennessä on toteutunut 16 matkakeskusta. Tavoitteena oli 23 matkakeskusta. Turku ei ole ollut hankkeessa mukana. Matkakeskuksen toteuttaneet kaupungit ovat olleet matkakeskuksiinsa tyytyväisiä.

Matkakeskushankkeiden lisäksi on ollut vireillä erillisten asemien yhteistyön kehittämishankkeita muun muassa Turussa, Tampereella, Rovaniemellä ja Hämeenlinnassa.

Matkustajan näkökulmasta en ole havainnut Turussa yhteistyön kehitystä linja-auto- ja rautatieaseman välillä.

Edelleen matkalaukkuja kannetaan ja vedetään kävellen asemien välillä, kun siirrytään liikennemuodosta toiseen. Matkakeskuksia ei pidä ajatella pelkästään kustannuksena, vaan ne tuovat myös tyytyväisiä matkustajia ja tuloja Turun alueelle.

Ilman kansirakentamistakin rautatieaseman laiturit ja raiteet voisi linjata niin, että laiturit olisivat nykyisen matkahuollon ja linja-autoaseman kohdalla. Ratapihankadun alta jalankulkutunneli tai ylikulkusilta yhdistäisi linja-autoaseman ja rautatieaseman yhdeksi kokonaisuudeksi. Matkahuollon ja linja-autoaseman alueelle sopisi uusi matkakeskusrakennus sisältäen bussihallin tai katetut bussilaiturit. Myös muutamat junalaiturit voisivat olla katettuja.

Jos halutaan lisätä Turun alueella sisäistä ja ulkoista joukkoliikenteen käyttöä, tulisi perusasioiden olla kunnossa. Niitä ovat helppoa ja sujuvaa matkustamista tukevat matkakeskukset, liityntäparkit ja -pysäkit sekä niiden vaikutuksena vähemmät vaihdot ja lyhempi kokonaismatka-aika.

Satama on matkakeskus, josta on hyvät bussi- ja junayhteydet. Yhteyksiä on mahdollista edelleen kehittää. Linja-auto- ja rautatieasema tulisi rakentaa nopeasti yhdeksi kokonaisuudeksi sekä parantaa joukkoliikenneyhteyksiä bussein ja raitein Turun kolmanteen matkakeskukseen, lentoasemalle. Kolme matkakeskusta yhden ison matkakeskuksen sijaan mahdollistaa useammalle matkustajalle suorat ja nopeammat joukkoliikenneyhteydet.

Vähemmän prameaa, mutta toimivaa voi rakentaa kohtuullisin kustannuksin. Matkakeskukset tuovat ohessa muuta yritys- ja liiketoimintaa mukanaan.

Marko Heimonen

Kaarina