Lukijalta: Mallia Turun raitiovaunuun Las Palmasista

Olemme viettäneet viime vuosina vaimoni kanssa paljon aikaa kulttuurikaupunki Las Palmasissa. Sanotaan, että kaupungissa on Euroopan paras julkinen liikenne. Sen voi uskoa. Nyt sitä ollaan parantamassa entisestään. Raitiotien rakentaminen on päässyt vauhtiin. Viimeisen puolen vuoden aikana keskustan pääväylille on alettu rakentaa ratainfraa ja pysäkkejä. Kadut ja puistokadut uusitaan. Tämä 380 000 asukkaan kaupunki on pitkänmallinen, meren kupeeseen vuorten kainaloon rakentunut. Yksi ja ainoa päälinja on kuin selkäranka, joka yhdistää ja pitää koossa koko kaupungin ”hermoverkon”.

Suosittelen kaupungin päättäjille ja hankesuunnittelijoille tutustumista Las Palmasin hankkeeseen.

Optaatus