Lukijalta: Naton 5. artikla ei velvoita, vaan antaa lupauksen

Turun Sanomissa oli 18.6. valaiseva analyysi Ruotsin Suomelle lupaamasta sotilaallisesta avusta mahdollisen kriisin sattuessa. Kirjoituksessa kerrottiin, aivan oikein, että varsinaisesti lupaus ei sido mihinkään, sillä tilanteen vaatiessa apua siitä pitää erikseen sopia. Näin se, että asianomaisessa tilanteessa Ruotsi ei apua lähetäkään, on täysin ”sovitun” mukaista. Kyse on vain mahdollisuudesta.

Useimmiten unohdetaan, että Suomen ikiaikaiseksi turvaksi kaivattu Nato-jäsenyys ja sen kuuluisa 5. artikla toimii aivan samoin. Se ei velvoita minkäänlaiseen käytännön apuun, vaan vain ainoastaan antaa lupauksen sellaisen mahdollisuudesta.

Naton 5. artikla on tuolta osin yhtä sitova kuin Ruotsin nyt antama ”apulupaus”: ”Aseellinen hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenvaltioita vastaan.

Jokainen jäsen tulee avustamaan hyökkäyksen kohdetta, erikseen ja yhdessä muiden osapuolten kanssa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien aseellinen voima, turvallisuuden ja palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi Pohjois-Atlantin alueella.”

5. artikla on siis täyttynyt, jos jäsenmaa katsoo esimerkiksi ”voimakkaan protestin” riittäväksi etujensa ajamiseksi. Mihinkään se ei velvoita, vaan ainoastaan mahdollistaa. Ja varmaa on, että jos aseellinen apu on jäsenmaan etujen mukaista, sitä annetaan, oli hyökkäyksen kohde jäsen tai ei.

Jouko Heyno

FM, Turku