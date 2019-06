Lukijalta: Muovit kiertoon myös festareilla

Kesän massatapahtumat, kuten Ruisrock, tuottavat valtavan määrän jätettä. Monen kesäjuhlijan jätekuorma kasvaa entisestään, kun tien päällä ja festareilla mukaan tarttuu kertakäyttöpakkauksia ja tiiviisti pakattua evästä ja juotavaa. Suuri osa tästä jätteestä on muovia, joka luontoon ja vesistöön päätyessään muodostuu suureksi ongelmaksi.

Monet festarijuhlijat kierrättävät mielellään. Innokkaankin kierrättäjän hyvät aikeet jäävät kuitenkin herkästi toteutumatta, jos tapahtumapaikalta ei löydy asianmukaisia jäteastioita.

Onneksi monet tapahtumanjärjestäjät ovat havahtuneet jätteiden keruun, lajittelun ja kierrätyksen tärkeyteen. Ruisrockin kaikkien ruokamyyjien lautaset, mukit ja aterimet ovat biohajoavia ja voidaan kierrättää biojätteenä. Kierrätyspisteitä alueella on yli 300.

Alkoholijuomien nauttijoiden on helppoa ja hyödyllistä ehkäistä juomamukien päätymistä mereen, sillä anniskelualueen tuopit ovat pantillisia. Ruisrockissa onnistuu myös muovin kierrätys, sillä festari on muun jätehuollon ohella panostanut muovin erilliskeräykseen.

Ruisrokkaajan on myös hyvä muistaa, että vaikka juhlinnan tuoksinassa ei muovin keräysastiaa löytyisikään, on tavalliseen energiajäteastiaankin tiputettu roska monin kerroin parempi kuin luontoon jätetty.

Åbo Akademi on mukana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Package-Heroes -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää uusia, kestävämpiä ruokapakkausratkaisuja. Tutkimme muun muassa sitä, millaisia tulevaisuuden pakkausratkaisuja kuluttajat toivovat ja tarvitsevat. Tulevaisuudessa meillä toivottavasti on tarjota yhä parempia ratkaisuja myös festarikävijöille ja kesämatkailijoille.

Nina Tynkkynen

apulaisprofessori

Kirsi Sonck-Rautio

FM tutkija

Package-heroes -hanke, Åbo Akademi