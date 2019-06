Lukijalta: Millainen on ihmisen suhde Maahan?

Paljon on ollut puhetta ilmastonmuutoksesta, luonnonsuojelusta, luonnonvarojen riittävyydestä. Yksi suuri asia on jäänyt vähemmälle huomiolle. Vieläkään ei olla havahduttu siihen, kuinka ohut on itse elämän kerros tämän planeetan pinnalla suhteessa maapallon kokoon.

Hyvä keino sen oivaltamiseen on vanha kunnon karttapallo. Mietitään esimerkinomaisesti. Lentokone lentää 10 kilometrin korkeudessa. Kuinka korkealla se lentäisi suhteessa karttapallon pinnalta? Siinä puhutaan millimetrin osista.

Tässä ohuessa kerroksessa sitten elää olentoryhmä, joka ajattelee olevansa Universumin älykkäin olento: se omistaa kaiken ja sillä on valta kaiken yli. Voi hyvänen aika sentään! Meillä ihmisillä on paljon syvempi ja tiiviimpi suhde luontoon ja planeettaan kuin ollaan ehkä koskaan ajateltu.

Vihje median suuntaan: antakaa eri alojen tiedeihmisten kertoa ihmisen todellisesta suhteesta maahan, luontoon ja planeettaan. Heillä on siihen tieto, taito ja osaaminen, vielä kun he kertovat asiat riittävän yleistajuisesti, kuitenkin kiinnostavasti, saadaan niin sanotusti monien silmät avautumaan.

Erkki Vuotinen