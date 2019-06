Lukijalta: Maailma on taas yhden sodan partaalla – miksi YK ei tee mitään?

Presidentti Donald Trump jatkaa häikäilemätöntä valtapolitiikkaansa. Viimeksi hän teatraalisesti ”pelasti” 150 siviiliuhria Iranissa, kun ilmoituksensa mukaan peruutti viime hetkellä ohjusiskun Iraniin. Isku olisi ollut vastaus siihen, että Iran oli ampunut alas miehittämättömän tiedustelukoneen USA:n ilmoituksen mukaan kansainvälisessä ilmatilassa.

Heti tämän jälkeen tuli uutinen ja tv-kuva, jossa Trump ilmoitti, että Saudi-Arabian suurlähettilään murha on tutkittu ja selvitetty. Tämä taas on seuraus siitä, että Saudi-Arabia on maailman rikkain öljymaa ja vahvasti USA:n liittolainen. Jemenin sota ja järkyttävä inhimillinen katastrofi ja miljoonien ihmisten hätä ei paina valtapelissä ja presidentti Trumpin politiikassa yhtään mitään.

USA:n presidentinvaalit lähestyvät, ja Trumpin jatkokausi näyttää hyvin todennäköiseltä. ”Amerikka ensin” vaalilause on entistä paremmin voimissaan. Sen varmistamiseksi voi hyvinkin tulla vielä Iranin sota tai joku vaarattomampi näyttävä isku omien kannattajien tuen varmistamiseksi.

Lähi-itä kaikkine jännitteineen ja vastakkainasetteluineen sekä jo ikiaikaisine vihollisuuksineen on kuitenkin niin räjähdysaltis, ettei Trumpkaan sytytyslankaa ilman suurta riskiä voi sytyttää.

Vanha Eurooppa ja EU jäävät yhä enemmän sivurooliin maailman kovassa valtapelissä. Euroopan sisäinen hajanaisuus ja heikkous vielä korostaa asiaa. Isot mantereet Aasia ja Afrikka nousevat tämän vuosisadan jälkipuoliskolla Pohjois-Amerikan lisäksi Euroopan edelle vallankäytön mittareilla. Venäjä tulee Euraasian suurvaltiona pysymään mukana koko maailman vallanjaossa.

Maailma on monien uhkatekijöiden vaivaama. Väestöräjähdys kohti 10 miljardin lukua lähestyy nopeasti, saasteet ja luonnon ekologisen tasapainon järkkyminen johtavat ilmaston lämpenemiseen, vedenpinnan nousuun ja suuriin luontotuhoihin.

Hälytysmerkit ovat jo tämän päivän todellisuutta. Eläin- ja kasvilajien häviäminen on nopeutunut. Jäätiköt sulavat ennakoitua nopeammin. Aavikoituminen ja eroosio vievät elinmahdollisuudet sadoilta miljoonilta ihmisiltä jo lähitulevaisuudessa. Pakolaistulva uhkaa.

YK ja kansainväliset järjestöt tekevät humanitaarisen avun ja kehitysavun saralla paljon työtä ja ovat myös saaneet aikaan hyviä tuloksia. Työ tuntuu kuitenkin usein toivottomalta yhä uusien sotien ja kriisien täyttämässä maailmassa.

Syyria, Afganistan, Jemen, Venezuela, Palestiina, Irak, Kurdistan, lukuisat Afrikan sodat ja kriisialueet ovat loputonta jatkoa toisen maailmansodan jälkeiselle kehitykselle. Syyrian sota, Venäjän ja Ukrainan kriisi pakotteineen ja nyt USA:n ja Iranin konflikti pakotteineen kertovat karulla tavalla kansainvälisen yhteistyön heikosta tilasta.

YK ja sen turvallisuusneuvosto ovat täysin vailla voimaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Suurvaltojen veto-oikeus kaataa sen toimintakyvyn vakavissa kriiseissä.

Historia toistaa itseään. Toisen maailmansodan jälkeen ei mennyt kahtakymmentä vuottakaan, kun oli syttyä kolmas maailmansota ja kaiken tuhoava ydinasesota. Aina tuntuu nousevan uusia johtajia, jotka uhkaavat maailmanrauhaa ja koko maailman tulevaisuutta.

Ihmiskunnalla on kaikki mahdollisuudet ja tiedot selviytyä maailmaa uhkaavista kriiseistä – kaikesta huolimatta. Se vaatii kuitenkin laajaa kansainvälistä yhteistyötä, mahtimaiden yhteistä tahtotilaa ja yhteisten tavoitteiden hyväksymistä.

USA:n ja Iranin konflikti ja sapelinkalistelu on ikävä esimerkki vaarallisesta vallankäytöstä, joka voi johtaa katastrofiin. Se kertoo myös paljon maailman johtavien maiden välisistä suurista jännitteistä. USA:n, Kiinan ja Venäjän sekä EU:n on löydettävä nopeasti yhteinen sävel koko maailman tulevaisuutta uhkaavien kriisien torjumiseksi. Uusia sotia ja voimannäyttöjä ei siinä tarvita.

Risto Kapari

Turku