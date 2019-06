Lukijalta: Naantalin kotihoidon ahdinkoa pitää helpottaa

Teimme Naantalin kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.6. muutosesityksen, jossa kotihoidon resurssien turvaamiseksi lisättäisiin määrärahaa vuodelle 2019. Näin saataisiin yhdeksän hoitajaa asiantuntijalautakunnan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen esitys kolmen hoitajan lisäyksestä voitti, ja jäimme niukkaan vähemmistöön saaden kannatusta vihreiden ja vasemmiston valtuustoryhmiltä.

Kotihoidon asiakasmäärien ja hoitoisuuden kasvu on ollut nopea, johon ei edellisen talousarviokäsittelyn yhteydessä varauduttu. Sote-uudistus on myös vaikeuttanut pitkän tähtäyksen suunnittelua. Tehtyihin vakanssiesityksiin on suhtauduttu kielteisesti.

Vuonna 2016 helpotusta haettiin toiminnallisilla muutoksilla. Vuonna 2017 uudet ryhmäkodit henkilökuntineen helpottivat kotihoidon työmäärää, kun huonokuntoisimmat asiakkaat pääsivät tehostetun palveluasumisen piiriin, mutta helpotusta tuli vain hetkeksi.

Tällä hetkellä jälleen moni kotihoidon asiakas täyttää tehostetun palveluasumisen kriteerit ja määrä on kasvussa. Vuonna 2018 rekrytoitiin kotikuntoutustiimiin fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Kotihoidon kotikuntoutustiimi on ollut menestys ja on parhainta ennaltaehkäisevää toimintaa. Hoito- ja vanhuspalveluiden geriatri ja asiakasohjaaja ovat vuoden 2019 satsauksia, mutta työn vaikuttavuutta ei voida vielä arvioida.

Tämän hetkinen tilanne kotihoidossa on, että joudutaan miettimään, mitä voi jättää tekemättä. 3.6. kaupunginhallitus kirjautti päätökseensä ostopalvelujen mahdollisuuksien selvittelyn lisäresurssina akuutissa tilanteessa. Säännöllisen kotihoidon ostopalveluihin on käytetty 83 629 euroa vuonna 2018, mikä sisältää ostopalvelun ja palvelusetelin. Vuonna 2019 rahaa on varattu 75 000 euroa.

Myös vammaispalvelut käyttävät kotihoidon ostopalvelua sekä ostaa sisäisenä ostona Naantalilta kotihoitoa. Ostopalvelujen tarjoajia ei tällä hetkellä juuri ole, ja osaavan henkilökunnan rekrytointi on yrityksilläkin haastavaa. Matkat saaristoon luovat kustannuksia, eikä bisnes houkuttele.

Monet asiakkaat ovat toivoneet kunnallista palvelua. Ryhmämme kannattaa vahvaa runkoa julkisista palveluista, eikä vastusta ostopalvelujen käyttöä hyvän hoidon turvaamiseksi.

Edellytämme niin julkiselta kuin yksityiseltä toimijalta joustavaa, ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä osaamista. Kytkisimme tähän ostopalvelujen selvitystyöhön Naantalin elinkeinoasiamiehen.

Töiden tehokas optimointi ja suuri työmäärä on aiheuttanut kotihoidon tiimirakenteen häviämisen. Työhön sitoutuminen, hoidon jatkuvuus, yhteishenki ja kehittämistyö kärsivät.

Hoitajien vaihtuminen aiheuttaa haasteita erityisryhmien hoidossa, joihin kuuluvat vaikeasti muistisairaat, vammaiset, sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset asiakkaat.

Vakanssien lisäämisen aiheuttamat kustannukset tulisivat nopeasti säästöinä muualta: ihmiset kokevat turvaa ja vältytään joskus turhilta päivystys- tai osastokäynneiltä. Asiakkaiden on saatava se palvelu, josta he maksavat.

Henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava. Kotihoitoon ei ole luotu hoitajamitoitusta, kuten ympärivuorokautiseen hoitoon. Naantalin hoito- ja vanhuspalveluihin tulee saada vakituiset osaajat, jotka siirtyvät ketterästi yksiköstä toiseen tarvittaessa, jolloin sijaisten käyttö saataisiin mahdollisimman vähäiseksi. Tämä suunnittelutyö on aloitettava viipymättä.

Sdp:n valtuustoryhmä, Naantali

