Lukijalta: Turussa on panostettava jo olemassa olevaan insinöörikoulutukseen

Teknisellä koulutuksella on Turussa pitkät perinteet. Sitä on järjestetty jo 170 vuoden ajan Turussa. Tämä toiminta on ollut keskittynyttä lähinnä Sepänkadun ympäristöön.

Nyt, kun on ollut paljon puhetta mahdollisen DI-koulutuksen laajentamiseen Turussa, niin ennemminkin tulisi keskittyä panostamaan Turussa jo olemassa olevaan laajaan insinöörikoulutukseen. Parempi on antaa jo toimivien Tampereen, Helsingin ja Lappeenrannan yksiköiden hoitaa Etelä-Suomen tekninen yliopistokoulutus. Ei ole mitään mieltä aloittaa Turussa päällekkäistä opetusta näiden yksiköiden kanssa.

Vielä vuonna 2015 puhuttiin paljon yliopistojen karsimisesta, eli tarkoituksena oli poistaa samojen oppiaineiden päällekkäistä opetusta jopa vierekkäisissä yliopistoissa. Taustalla oli myös yhä pienenevät ikäluokat. Tämä karsinta ei kuitenkaan ole onnistunut, koska jokainen yliopisto on tiukasti pitänyt puoliaan ”saavutetuista eduista”.

Jo vuosikymmeniä on puhuttu tutkintojen inflaatiosta. Ei ole väliä, onko kyse insinööristä tai diplomi-insinööristä. Tutkintonimikkeellä ei ole mitään merkitystä. Ainoastaan osaaminen ratkaisee. 1960- ja 1970-lukujen insinööreillä oli valmistuttuaan huomattavasti paremmat työelämävalmiudet kuin monilla tämän päivän diplomi-insinööreillä.

Turun Sanomien mielipidesivulla (19.6.) otettiin myös hyvin kantaa siihen, että onko Turun yliopistolla todella kompetenssia tekniikan opetuksen laajentamiseen. Kyseisen kirjoituksen ja monen muunkin Turussa toimivan tekniikan alan osaajan mielestä ei missään nimessä ole.

Turkulainen tekniikan asiantuntija