Lukijalta: Puutteita koulupsykologien resursseissa ei ole perusteltua paikata muilla ammattiryhmillä

Opiskeluhuollon toimivuudesta sekä lasten ja nuorten mielenterveystyön muodoista on käyty lähiaikoina kriittistä keskustelua. On hienoa, että kyseisiin palveluihin halutaan panostaa entistä enemmän, mutta julkiseen keskusteluun on valitettavasti sisältynyt runsaasti väärinkäsityksiä ja väheksyvää asennetta opiskeluhuoltoon liittyen.

Vaikuttaa myös siltä, että psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamista kouluihin tarjotaan herkästi ratkaisuna vähän kaikkeen.

Opiskeluhuollon, erityisesti koulupsykologien työ, jo nykyään painottuu hyvin paljon lasten ja nuorten mielenterveyden, jaksamisen ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä yksilö- että ryhmätasolla. Psykologiliiton edustajat ovat kuitenkin jo vuosia yrittäneet tuoda esille sitä, että koulupsykologeja ei ole riittävästi suosituksiin nähden, mutta asiaan on saatu muutosta kovin hitaasti.

On selvää, että työmme vaikutukset jäävät vähäisemmäksi, koska emme resurssivajeen vuoksi ole kyenneet tarjoamaan lapsille ja nuorille apua aina riittävän varhain tai tiiviisti, emmekä tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluita siten, että se näkyisi muun muassa mielenterveyden ongelmien laajempana laskuna.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö psykologit olisi parhaita ammattilaisia tähän työhön.

Meillä psykologeilla on laaja asiantuntemus ihmisen psyyken kehityksestä ja toiminnasta, mielenterveyden tukemisesta sekä mielenterveyshäiriöiden arvioinnista ja hoidosta. Hallitsemme myös laajan kirjon erilaisia menetelmiä muun muassa psykososiaalisista ja lääkkeettömistä hoitomuodoista.

Osaamme valikoida ja soveltaa niiden käyttöä huomioiden myös lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista elämäntilannetta, psyykkisiä ja kognitiivisia resursseja, tarpeita, soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutumista – ei pelkästään oirekuvaa.

Myös tietopohjamme esimerkiksi ryhmäinterventioiden aiheista sekä ryhmäilmiöistä, ihmisen sosiaalisesta kehityksestä sekä niiden haasteista on omaa laatuaan.

Puolestaan psykiatristen sairaanhoitajien työhön kouluilla voivat hakeutua sairaanhoitajat, joiden opintoihin on saattanut sisältyä vain lyhyt kurssi mielenterveys- ja päihdeopintoja. Myös perehdytys ja lisäkoulutus ovat saattaneet jäädä vaillinaisiksi.

Kouluissa työskentelevien sairaanhoitajien työn laatua tai vaikuttavuutta ei voida suoraan mitata esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tulevien lähetteiden määrällä.

Erikoissairaanhoidossa työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat hyötyvät siellä tehtävästä tiiviistä moniammatillisesta tiimityöstä, sekä mahdollisista lisäkoulutuksista.

Koulumaailma on kuitenkin hyvin toisenlainen: täällä resurssien ja työtilojen rajallisuus sekä useiden toimipisteiden vaikutus näkyy siinä, että työntekijöillä voi olla vain harvoin mahdollisuus tavata toisiaan, saati olla ohjaamassa toisten työtä.

Jos hoidollisen mielenterveystyön painotusta halutaan lisätä kouluille, niin eikö silloin kannattaisi ensisijaisesti palkata nimenomaan lisää niitä ammattihenkilöitä, joilla jo pohjakoulutus antaa hyvän pätevyyden tehdä työtä laadukkaasti ja itsenäisellä otteella?

Opiskeluhuollon sisäistä ja muihin toimijoihin suuntautuvaa yhteistyötä on syytä pyrkiä kehittämään. Uusien ammattiryhmien tuominen kouluille voi kuitenkin tehdä työntekijöiden välisestä yhteistyöstä, työnjaosta, avun pariin ohjaamisesta ja ennen kaikkea apua tarvitsevien näkökulmasta toiminnasta aiempaa sekavampaa ja pahimmillaan ”luukulta luukulle” pompottelua.

Opiskeluhuollosta löytyy jo kaikki se osaaminen mitä mielenterveystyössä vaaditaan, eikä puutteita koulupsykologien resursseissa ole perusteltua paikata muilla ammattiryhmillä.

Liisa Saarinen

koulupsykologi