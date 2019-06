Turun Sanomat julkaisi 13.6. liikuntapalvelukeskuksen antaman tiedotteen Pansion kuntosalin palvelutuottamisen kilpailutuksesta. Artikkelissa oli harhaanjohtavia tietoja.

Suurin ja merkittävin niistä oli ilmoitus käyttäjämäärässä: ”Salilla on 500 käyttäjää kuukaudessa.” Tämä luku on käyntikertojen keskiarvo kuukaudessa. Tämän vuoden toukokuussa käyntikertoja oli 396. Todellinen käyttäjämäärä on noin 50–60 kuntoilijaa.

Liikuntapalvelukeskuksen tiedotteen tekstistä, eli Pansion alueen palvelujen tarpeesta, kukaan ei voi olla eri mieltä. Heidän tiedotteessaan todetaan, että palveluja tulee kehittää. Millaista kehitystä tiedotteessa esitetään?

”Kuntosali pidettävä avoinna ja miehitettynä vähintään kahdeksan kuukautta vuodessa. Kuntosalin on oltava auki 20 tuntia viikossa. Viikoittaisia aukiolopäiviä on oltava ainakin neljä.”

Kuntosali on nykyisin avoinna ja miehitettynä 12 kuukautta vuodessa, avoinna 41 tuntia viikossa ja aukiolopäiviä on kuusi. Nykyinen palveluntuottaja toteuttaa myös erillisvuorot naisille ja eläkeläisille. Tällaisten ryhmien huomioimista ei enää vaadita liikuntapalvelukeskuksen kilpailutuskriteereissä. Nämä palvelumuodot ovat kuitenkin salia käyttävien kannalta erittäin merkittäviä ja arvostettuja.

Tiedotteessa todetaan: ”Liikuntapalvelukeskuksen tavoitteena on saada alueelle innostava ja aktivoiva toimija, jonka avulla voidaan turvata alueen asukkaiden harjoittelumahdollisuudet kuntosalilla.” Vertaa nykyisen toimijan luomia harjoittelumahdollisuuksia liikuntapalvelukeskuksen vaatimuksiin! Liikuntapalvelukeskuksen esitykset johtavat Pansion kuntosalin alasajoon.

Nykyisestä toiminnasta on vastannut TuTo ry.

Henry Toivari

toiminnanjohtaja, TuTo ry