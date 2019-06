Lukijalta: Ympäristöajattelua hallitsee tekopyhyys

Lauantaina 15.6. järjestettiin jälleen perinteinen lentonäytös Turussa. Tapauksesta ilmoitettiin koko sivun mainoksella Turun Sanomissa otsikolla ”Koe F-35 Turun päälentonäytöksessä”. Hävittäjien pitäessä helvetillistä meteliään Turun taivaalla mietin, kuinka toivottoman kaukana olemmekaan tavoitteesta pysäyttää ilmastonmuutos.

Yksi lentonäytös tai vaikka kaikki maailman lentonäytökset ikänään eivät tietenkään sinänsä merkitse asian kannalta mitään.

Asia onkin symbolinen kuvastaen yhteiskuntamme ja kulttuurimme arvoja ja asenteita, tottumuksia ja ihmisen rajatonta mukavuudenhalua ja hedonismia, joihin maailman pelastaminen taitaa ikävä kyllä loppujen lopuksi kaatua. Lentäminen lentonäytöksineen on hyvä esimerkki siitä, miten ristiriitaista ympäristöajattelu on ja miten sitä hallitsee tekopyhä nojatuoliekologisuus.

Yleisesti tunnustetaan se, että osana muita ilmastotekoja lentämisen päästöjä tulisi radikaalisti vähentää. Käydään anekauppaa päästöveroilla ja toivoaan, että biopolttoaineet ja sähköavusteiset lentokoneet tulisivat ratkaisemaan lentämisen päästöongelman.

Samaan aikaan lentomatkustaminen jatkaa kiihtyvää kasvuaan (erityisesti turismitarkoituksessa) ja pelkäänpä, että (liian) pitkään ”puhtaasti” kerosiinin voimalla.

Kulttuuriset muutokset voidaan saada aikaan vain muuttamalla ihmisten asenteita, arvoja ja viime kädessä käyttäytymistä, joko kepeillä, porkkanoilla tai molemmilla.

Tämä on mahdollista, mistä esimerkkinä on tupakoinnin vähentämisen onnistuminen länsimaissa vain muutamassa vuosikymmenessä. Ympäristöasioissa taittaa olla vain liikaa vastustavia voimia. Mutta silti on yritettävä ja tehtävä pieniä tekoja.

Ehdotan, että ensi vuonna Turun lentonäytös käytäisiin purjelentokonein.

Arto Jauhiainen