Kun 70 vuotta sitten Euroopan silloisten suurvaltojen johtajat toisen maailmansodan raunioilla päätyivät varsin dramaattiseen johtopäätökseen ”ikuisesta rauhasta” koko asutussa maailmassa, he laativat viisaan julkilausuman kaikkien kansakuntien hyväksyttäväksi.

Eivät varmaan kaikki kansat tajunneet, mitä tuli yhteisesti päätettyä: ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja yhtäläiset oikeudet hyvinvointiin ja terveyteen. Kaikkialla maailmassa olisi ihmisten hyvää ja onnellista elää.

Tilastot osoittavat, että tuon YK:n julistuksen voimassa ollessa on maailmassa ollut noin 50 samanaikaista sotaa, monet suuria, toiset heimojen ja pienten kansakuntien välisiä.

Sosiaaliset muutokset, humaani sivistys ja tiede ovat onnistuneet paremmin: sosiaalisia oikeuksia on saatu parannettua ja elintaso on noussut, nälkää näkevien ja siihen kuolevien ihmisten osuus maailman väestöstä on jonkin verran vähentynyt.

Tauteja on opittu hoitamaan, jopa parantamaan, ravinnon tuotanto on lisääntynyt niin paljon, että viljaa viedään poltettavaksi tai kaatopaikalle, kun sadot ovat normaaleja suurempia. Viljaa ja muita ravintotuotteita voitaisiin viedä maihin, joissa edelleenkin on nälänhätä.

Väestön nopea lisääntyminen on johtamassa, ja jo johtanutkin, melkoisiin kansanvaelluksiin ja kurjuuteen sielläkin, missä piti olla kaiken hyvin. Eurooppa on jo kokenut nälkäisten ihmisten invaasioita, joita ei ole pystytty hoitamaan inhimillisin voimin, humaanisti.

Osa kansainvaelluksista on sotien seurausta, niiden sotien, joita ei enää pitänyt syttyäkään. Missä sorto ja diktatuuri, siellä sodat. Tämän lajin kurjuus on maailmassa lisääntynyt.

Supervaltojen, yhtä hyvin demokratioiden kuin itsevaltaisten hallitustenkin, johtajat haluavat lisää kaikkea sitä, mitä kuvittelevat naapurikansoilla olevan. Varsinkin kolme supervaltaa näyttää vähät välittävän YK:sta tai muista kansainvälisistä sopimuksista.

Rikkaat valtiot voisivat auttaa köyhiä, mutta ei. Suurvallat koettavat ratkaista sisäiset ongelmansa tuhoamalla heikompia valtioita tai ainakin heikentämällä niiden elämää.

Rauhanjulistukset jäävät juhlapuheisiin, rauhan tekoja on harvassa. Pahinta on supervaltojen selvät valheet rauhantahdosta. Ne rikkovat sumeilematta kansainvälisiä sopimuksia.

YK:n päätökset tuntuvat suosivan veto-oikeutta käyttävien mahtajien etuja. YK:n olisi muutettava radikaalisti hallintoa, päätäntäprosessia, jotta sillä olisi todellista valtaa suurissa ratkaisuissa. Nykyisin turvaneuvosto on lähinnä farssi.

Luonto tekee parhaansa. Mutta ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen uhkaa kaikkea elämää: merien vedenpinnan nousu, eliölajien kuoleminen ja monet muut luonnon lisääntyvät katastrofit ja ihmisten määrän liikakasvu aiheuttavat jo nyt pelottavia muutoksia luonnon tasapainoon.

Kaunis maailmamme muuttuu elinkelvottomaksi. Ihminen voisi vielä nyt pelastaa ainoan kotinsa. Pitäisi vain huutaa: me haluamme elää!

Jaakko Laitinen

lääkäri, eläkkeellä