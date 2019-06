Maaseudun Tulevaisuus uutisoi 11.6., miten Tenon kansallispuistossa lohen vatsasta oli löydetty toistakymmentä tupakantumppia. Miksi te tupakoitsijat saastutatte luontoa tumpeillanne, ettekä laita niitä roska-astioihin, jonne ne kuuluvat?

Erityisen tuomittavaa on mennä niin sanotusti nauttimaan luonnosta ja samalla saastuttaa sitä muovifilttereitä ja myrkkyjä sisältävällä roskalla eli tumpeilla, jotka eivät luonnossa maadu. Vesistöjen yleisin muoviroska merissäkin on tupakantumpit, ja kun luonnonsuojelualueen järvikalakin kuolee tumppien takia, voi sanoa, että ongelma on melkoinen. Yksi tupakoitsija tuottaa pahimmillaan kymmeniä tumppeja päivässä luontoon.

Tupakoitsijat voivat rauhassa saastuttaa itseään, jos niin ovat päättäneet tehdä, mutta älkää pilatko luontoa. Roskaaminen kun kostautuu kaikelle elolliselle, ja myös teille ja läheisillenne pitemmän päälle.

Turun Sanomissa oli koskettava ja myös toivoa antava artikkeli siitä, miten koulutyttö Ronja Kallio lähetti kirjeen presidentti Sauli Niinistölle huolestuttuaan luonnon roskaamisesta. Hienoa, että löytyy näin viisaita ihmisiä jo lapsista.

Mikäli oma äly ja luonnon arvostus eivät riitä muuttamaan tapoja, olisi syytä viranomaisten lainsäädännöllä ainakin kriminalisoida luonnon roskaaminen muoviroskalla, erityisesti tupakantumppien osalta.

Turun kaupungin toivoisi myös paikallisesti ottavan asian vakavasti ja paitsi valistavan asiassa jo kouluissa, myös tuovan tumppiroskiksia linja-autopysäkeille ja kadun varsien roska-astioihin, sekä kehittävän keinoja, joilla kadulle kerääntyvät tumpit siivottaisiin sieltä pois muun roskan mukana.

Tärkeää olisi varsinkin suojella vesistöjä hulevesien sinne kuljettamilta tumpeilta muovifilttereineen. Aurajoen rantamilla varsinkin toivon valvontaa ja ymmärrystä.

Tupakoitsijoilta toivoisi suurempaa sivistyksen astetta ja ymmärrystä. Älkää saastuttako tahallanne luontoa. Jotta Ronja Kalliolla ja muilla lapsillakin olisi vielä luontoa, josta nauttia aikuisenakin.

S. Reinikainen