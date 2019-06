Lukijalta: Jokaisella on oikeus olla oma itsensä

Maailmanlaajuiseksi levinnyt Pride-liike puolustaa sukupuolivähemmistöjen oikeutta voida olla ylpeitä omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan ja seksuaalisesta identiteetistään. Räsänen näkee ongelmallisena, että Suomessa luterilainen kirkko tekee yhteistyötä tämän liikkeen kanssa.

Kirkon ydinsanoma on oppi asettumisesta eri tavoin ahtaalla olevien, kärsivien ihmisten ja kansojen rinnalle; auttaa, tukea ja kannustaa heitä osallisuuteen elämässä. Kirkko ei voi sulkea silmiään minkään ihmisryhmän syrjinnältä tai ihmisoikeuksien polkemiselta.

Jeesus itse asettui puolustamaan niitä, joita muut syrjivät ja moittivat. Tästä hän sai jatkuvaa kritiikkiä. Keskustellessaan lainoppineiden kanssa sorrettujen puolelle asettumisestaan Jeesus esitti tiivistelmän kristinopin ytimestä ”tehkää toisille niin kuin toivoisitte itsellenne tehtävän”.

Räsäsen mielestä kirkko asettuu puolustamaan syntiä ja häpeää toimiessaan yhteistyössä Pride –liikkeen kanssa. Ei kirkko sitä tee, sillä seksuaalinen suuntautuminen ei ole synti eikä kenenkään kuulu joutua sitä häpeämään. Tätä kirkko puolustaa niin kuin pitääkin. Kaikin mahdollisin keinoin meidän kirkon jäseninä ja sen työntekijöinä on sanottava ääneen, että jokaisella ihmisellä on oikeus olla Jumalan ja toisten ihmisten edessä ylpeä siitä, että on kasvanut omaksi itsekseen.

Sari Sundvall-Piha

psykoanalyytikko IPA, psykologi, pastori, Turun ja Kaarina perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja