Lukijalta: Turkuun tarvitaan lisää diplomi-insinöörikoulutusta

Osaajapula tekniikan ammattilaisista Turun talousalueella on ilmeinen. Viesti Turun DI-kerhon jäseniltä on selvä: Turkuun tarvitaan lisää tekniikan osaajia.

Tämä näkyy haasteina paikallisissa yrityksissä, jotka pyrkivät houkuttelemaan osaajia muista kaupungeista jopa ulkomaita myöten. Tekniikan yliopisto-opiskelijoita pyritään rekrytoimaan Turkuun kesätöihin naapurikaupungeista kesäteekkarikampanjalla nyt jo toista vuotta.

Verkostoyliopisto Fitechin apu näyttää jäävän marginaaliseksi, sillä vain harva verkossa opiskelleista todella jää paikkaamaan Turun osaamisvajetta.

Tekniikan yliopisto-opetuksella on keskeinen tekijä alueen elinvoiman turvaamisessa ja kehittämisessä. Aktiivinen vuorovaikutus tekniikan koulutuksen ja yritysmaailman välillä poikii kehityshankkeita ja investointeja sekä työpaikkoja alueen yrityksiin.

Tekniikan korkeakoulutetut tyypillisesti myös perustavat herkästi uusia yrityksiä. Tällä hetkellä Suomen diplomi-insinööreistä valmistuu Turussa vain noin neljä prosenttia. Tämä on liian vähän. Turkuun tarvitaankin kipeästi lisää resursseja DI-koulutuksen laajentamiseksi.

Yleisesti ottaen tekniikan kehityksellä on ollut kiistaton rooli hyvinvointimme lisäämisessä. Myös ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii uuden tekniikan kehitystä ja käyttöönottoa. Voimme hyvin todeta, että tekniikassa on tulevaisuus. Oma laadukas ja riittävä diplomi-insinöörikoulutus takaa myös Turun tulevaisuuden.

Hallituksen sekä päättäjien on turvattava riittävät resurssit nykyisen yliopistotasoisen tekniikan koulutuksen lisäämiselle Turussa. Meidän on huolehdittava, että Turun alueen yrityksille riittää osaajia. On kansallisestikin erittäin merkittävää, että nämä yritykset pysyvät Suomessa.

Sami Lallukka, Aki Piiroinen, Heidi Haipus, Turkka Laakkio, Tomi Vaappo ja Ville Manninen

Turun DI-kerhon johtokunta