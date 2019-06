Lukijalta: Pelikoneet pois kaupoista 

Suomessa on arviolta 124 000 ongelmapelaajaa ja yli 700 000 heidän pelaamisestaan kärsivää läheistä.

Käytännössä jokaisessa kaupassa, kioskissa, uimahallissa tai muussa julkisessa tilassa (ei sentään kirjastossa) on peliautomaatteja. Iltapäivälehdistä voi melkein päivittäin lukea uutisia lottovoittajasta tai ”historian suurimmasta potista”. Veikkaus siis näkyy mediassa todella paljon. En väitä matkanneeni valtavasti ympäri maapallon, mutta missään muualla en ole tätä ilmiötä nähnyt.

Mikäli kävelee kierroksen missä tahansa Turun alueen isommassa kaupassa, näkee valtavan määrän Veikkauksen mainontaa ja myös ne pelikoneet. Suuri osa koneista on eläkeläisten miehittämiä. Monesti mietityttää miten eläkeläisillä on varaa pelata näitä tappiollisia koneita?

Pelikoneiden peleissä seikkailevat myös piirretyt hahmot, jotka esimerkiksi Briteissä on kielletty niiden lapsiin vetoavan vaikutuksen takia.

Tutkimusten mukaan pelikoneita on sijoiteltu enemmän alueille joissa on vähävaraisia, koulutusaste on matala sekä työttömyysaste korkea. Työttömien ja työkyvyttömien keskuudessa yli viisi prosenttia väestöstä kärsii peliongelmista. Peliongelmilla on varmasti myös suora yhteys suomalaisten kasvaneeseen velkaantumiseen. Koneiden asettelu ei mielestäni kestä kriittistä tarkastelua.

Veikkaus ilmoittaa että peleihin tulee automaattinen tunnistautuminen, mutta vasta 2022. Kaikesta puheesta huolimatta Veikkauksella ei ole mitään oikeaa halua vähentää peliongelmia Suomessa, koska se olisi suoraan omasta tuotosta pois. Jopa tappiot nähdään positiivisena asiana: isäni totesi jo aikanaan hävitessään että ”no meni rahat ainakin kansanterveydelle”.

Onko tämä sitä vastuullisuutta ja pelihaittojen ehkäisyä, millä Veikkauksen asemaa puolustellaan?

Arttu Ylinen