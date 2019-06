Lukijalta: Kaarinan Ala-Lemun kaavakiista taas esille

Pari vuotta sitten lopullisesti hylätty Ala-Lemun kartanoalueen maakeinottelu golfkentän rakentamisen varjolla on jälleen nostettu pöydälle. Kaupunkikehityslautakunta kävi maanomistajien esityksestä lähetekeskustelun. Asemakaavan muutostyö on käynnistymässä.

Kartanohan siirtyi aikanaan Turulta ensin kokoomuksen säätiölle alle sadalla tuhannella eurolla. Säätiö myi kartanon miljoonakaupalla sijoittajaryhmälle, joka keksi gryndauksen rahasammoksi golfkentän. Kokoomus jäi selvästi näin hyvästä kaupasta kiitollisuudenvelkaa. Siksi kaavakeinottelun kaatuminen jäi ilmiselvästi hiertämään.

Ala-Lemun tehorakentamisesta ja sen varjolla tarjotusta golfkentästä käytiin muutama vuosi sitten kiivas kiista. Se päättyi lopulta vaiherikkaiden käänteiden jälkeen sekä rakentamisen että golfkentän hylkäämiseen. Kokoomus oli tietysti toista mieltä kuten arvata saattaa.

Kaupunkikehityslautakunnassa oli äskettäin erikoisia piirteitä. Kaarina taistelee talousvaikeuksissa ja vannoo täydennysrakentamisen nimeen. Nämä tosiasiat hylätään tässä tapauksessa kirkkaasti: Ala-Lemu on kiistatta irrallaan muusta yhdyskuntarakenteesta. Näin rakentaen toimitaan mahdollisimman kalliilla tavalla ja kestävän kehityksen vastaisesti. Kaarina joustaa periaatteistaan ja kohtelee maanomistajia eriarvoisesti. Tämä on avoimessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa räikeä virhe.

Samoin ihmetyttää lainvoimaisen osayleiskaavan ohittaminen. Kartanoalue on näet siinä matkailu- ja kokouspalvelujen aluetta. Nyt sinne sovitetaan 190 asukasta. Puhutaan palveluasumisesta – ikään kuin matkailusta. Kaava on selkeä, eikä se sisällä asumista kartanon kyljessä.

Kolmas erikoinen kysymys on vetoaminen kuntien kaupunkiseudullamme sopimaan maankäytön rakennemalliin. Se tehtiin muutama vuosi sitten ja jaettiin väestönkasvun toivelukuja kuntien kesken. Nyt rakennemalli on virkamiehille jopa lainvoimaista osayleiskaavaa merkittävämpi paperi.

Kokonaan ovat unohtuneet alueen luonto- ja arkeologiset arvot. Rakentaminen sijoittuisi juuri sille maisemallisesti tärkeälle Lemun taistelun taistelualueelle, mikä aiemmissa selvityksissä on nähty välttämättömäksi säilyttää avoimena. Päivitettävistä luontoinventoinneista ei myöskään puhuta mitään.

Asemakaavan valmistelu ei hyvää ennusta. Kaarinassa on saatu juuri Ala-Lemussa aiemminkin kysellä, kenelle virkamiehet työtä tekevät. Kuka valvoo yleistä etua, kulttuurihistoriallisia arvoja ja luonnon arvoja? Maanomistajalta sitä on turha odottaa. Ala-Lemun kaavakiista on tulossa ensi talven agendalle. Pro Ala-Lemu on valmis ja aktivoitunut.

Markku Rehmonen

Pro Ala-Lemu