Lukijalta: Naantaliin perhetaloja ja lisää hoitajia kotihoitoon

Naantaliin rakennetaan tulevina vuosina useita uusia kouluja ja päiväkoteja. Ensin rakennetaan uusi Velkuan koulu, sen jälkeen on vuorossa uusi perhetalo Luonnonmaalle, jotta vuoteen 2022 mennessä meillä on uudet ja nykyaikaiset koulu, päiväkoti, varhaiskasvatuksen tilat, kirjasto ja kokoontumistilat lähellä uutta asuntomessualuetta.

Perhetaloa ja uutta Luonnonmaan Rymättyläntien varren asuinaluetta varten tarvitaan myös uusia tie- ja kevyenliikenteen järjestelyjä. Muutokset suunnitellaan huolella ja alueen asukkaita kuunnellaan. Pyöräily- ja kävelyreittejä lisätään, jotta uuteen kouluun on turvallista kulkea ja jotta myös Haijasten ja Villan tilan virkistysalueille päästään mukavasti pyörällä tai kävellen.

Seuraavaksi laajennetaan Kalevanniemen koulua ja siirretään Kuparivuoren koulun oppilaat uusiin tiloihin. Kalevanniemeen on mahdollista rakentaa myös monitoimihalli palvelemaan niin koululaisia kuin lisääntynyttä harrastustoimintaakin. Karvetin, Taimon ja Suopellon alueilla tehdään vastaavat uudistukset tämän jälkeen.

Kaupungin työntekijöiden määrää kasvatettiin viime syksynä kahdeksalla henkilöllä, kun tämän vuoden talousarviota tehtiin. Ihan kaikkia paikkoja ei vielä ole saatu täytettyä, esimerkiksi geriatri, eli vanhusten hoitoon erikoistunut lääkäri, aloittaa työt ensi vuoden alussa. Sitä ennen toinen uusi lääkäri pääsee kuitenkin aloittamaan työt.

Päätökset kaupungin henkilöstön lisäämisestä on järkevää tehdä talousarvion laatimisen yhteydessä. Muuten kokonaiskuva ei pysy hallinnassa. Tämän vuoden aikana kaupunginhallitus on kuitenkin päättänyt lisätä kotihoidon resursseja kolmella henkilöllä. He tekevät vakituisia sijaistuksia. Tämän lisäksi valtuusto myönsi vielä palkkarahat kolmelle henkilölle, jotka aloittavat työt elokuussa. Yhteensä kesän aikana lisäystä on kuusi vakituista hoitajaa.

Kotihoidossa töitä tekee nyt 52 henkilöä. Tässä ovat mukana myös kotikuntoutuksen ja kotisairaanhoidon työntekijät, jotka vakinaistettiin viime vuonna. Tämän kesän aikana henkilömäärää lisätään siis yli kymmenellä prosentilla ja syksyllä palataan asiaan, jos siihen on tarvetta.

Kaupunginjohtaja teki kaupunginhallitukselle seuraavan esityksen: ”Muut henkilöstöresurssitarpeet ja myös ostopalvelujen käytön mahdollisuudet selvitellään ja käsitellään talousarvioprosessin yhteydessä, jolloin hoito- ja vanhuspalveluilta edellytetään suunnitelmaa sijaisten rekrytoinnin ja sijaispoolin organisoinnista.”

Jokainen, joka tarvitsee hoitoa, saa sitä. Kun hoidon tarve lisääntyy, lisätään palvelua mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Vanhusten osuus Naantalissa kasvaa lähivuosina ja tulevaisuudessakin tarvitaan lisää ammattitaitoisia käsiä. Ketään ei jätetä hoitamatta.

Jan Lindström

kaupunginhallituksen pj (kok)

Heini Jalkanen

kaupunginhallituksen jäsen (kesk)

Vilhelm Junnila

kaupunginhallituksen vpj (ps)

Juha Manner

valtuutettu (kd)