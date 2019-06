Lukijalta: Vauras Naantali on pian vanhustenhuollon kriisikunta

Naantalin hoito- ja vanhuspalvelut jäivät vaille kipeästi tarvitsemaansa lisäresurssia, kun valtuusto päätti kokouksessaan maanantaina 10.6. hylätä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksimielisen esityksen määrärahan myöntämisestä. Päätös syntyi äänestyksessä.

Lisämäärärahaa esittivät Sdp vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattamina, sitä vastaan äänestivät kokoomus ja keskusta, kristillisdemokraatit sekä osa perussuomalaisista.

Naantalin hoito- ja vanhuspalvelujen johto päätyi esittämään lisämäärärahaa perusteellisen selvityksen jälkeen. Määrärahan kustannusvaikutus olisi 90 000 euroa. Selvityksen mukaan jatkuva henkilökuntavaje vaikuttaa sekä asiakkaisiin että työntekijöihin. Asiakkaiden palvelutasoa on jouduttu heikentämään niin, että asiakkaiden pesuista ja muista perustason hoivatoimista tingitään.

Myös henkilökunnan sairauslomat ja uupuminen ovat lisääntyneet. Työkuorma on kestämätön, kertoo selvitys.

Kunnan perustehtävänä on aina ensisijaisesti turvata asukkaidensa hyvinvointia. Tiedolla johtaminen tarkoittaa kykyä reagoida nopeasti tilanteisiin muuttuvassa maailmassa.

Miksi Naantalin päättäjistä enemmistö ei välittänyt saamastaan tiedosta? Perustelut, joissa vedotaan tiedon puutteeseen talousarvion laadintavaiheessa eivät kuulosta kestäviltä, varsinkin jos niitä vertaa investointi- ja rakennushankkeisiin, joihin kuitenkin haetaan jatkuvasti lisärahoitusta.

Saman ennustettavuusperiaatteen mukaan Naantalin kaupunginhallituksen olisi huhtikuussa tullut hylätä 150 000 lisämääräraha jäähallin yhdysosien rakentamishankkeelle. On populismia asettaa vastakkain kunnan erilaisia tehtäviä, ja samaan aikaan on koko ajan pidettävä mielessä, että jokainen päätös on arvovalinta.

Maanantaisessa kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2018 tilinpäätös, joka oli neljä miljoonaa ylijäämäinen. Rahapula ei siis Naantalia vaivaa.

Lisämäärärahan myöntäminen olisi ollut tärkeä signaali niin asiakkaille kuin henkilökunnalle siitä, että heidän hätäänsä reagoidaan. Lisäresurssi olisi myös mahdollistanut esimiestyön, jonka avulla toimintaa olisi voinut kehittää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Nyt naantalilaiset kotihoidon asiakkaat ja heitä hoitava henkilöstö jatkavat päivästä toiseen selviämistä. Päättäjänä olisi syytä kuunnella asiantuntijavirkamiehiä, ja sen jälkeen käyttää omaa päättelykykyään, johon liittyy myös kyky eläytyä toisen tilanteeseen ja tunteisiin, empatiakyvyksikin kutsuttu inhimillinen ominaisuus.

Päätös tulee kalliiksi myös materiaalisella tasolla. Kehnosti toteutuva kotihoito merkitsee kumuloituvia kustannuksia ja hinnakkaita korjaavia toimenpiteitä. Tähän kaikkeen on syytä kiinnittää huomiota niin Naantalissa kuin muissakin kunnissa.

Lastensuojelun palveluja on alettu remontoimaan vasta, kun on ajauduttu kriisikunniksi lasten palvelujen osalta. Toivottavasti poliittista tahtoa toimia ennakoivammin löytyy edes ikäihmisten palvelujen kohdalla.

Mirva Maine

Naantalin vihreät

valtuutettu, kaupungin-hallituksen jäsen