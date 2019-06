Lukijalta: Opiskeluhuoltoon tarvitaan sitovat mitoitussuositukset, ei uusia ammattiryhmiä

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola esitti (TS 9.6.), että kouluterveydenhuoltoa vahvistetaan psykiatrisilla sairaanhoitajilla.

Ehdotus on hämmentävä: koulun perustehtävä on opetus ja kasvatus, ei sairauksien hoito. Oppilaiden terveyttä tuetaan opiskeluhuollon palveluilla, mutta lakisääteisiä oppilashuollon työntekijöitä, kuten terveydenhoitajia, kuraattoreita ja psykologeja, puuttuu kunnista sadoittain.

Koulussa edistetään hyvinvointia ja oppimista sekä ehkäistään ja tunnistetaan mielenterveyden häiriöitä. Häiriöitä myös hoidetaan koulussa – sekä lakisääteisissä perheneuvoloissa ja erikoissairaanhoidossa. Nuoruusikäiset tarvitsevat myös matalan kynnyksen pisteitä, joista hakea apua. Näitä kaikkia ei kuitenkaan ole tarpeen eikä mahdollista sijoittaa koulujen ja oppilaitosten yhteyteen.

Koulua ja opiskeluhuoltoa pitää kehittää koulu- ja terveyslähtöisesti, ei erikoissairaanhoidosta eikä sairauksista käsin. Mielenterveys ei ole vain sairauden poissaoloa tai sen hoitamista. Sairaanhoidon yksilökeskeisiä toimintatapoja ei ole mielekästä eikä tarpeen siirtää kouluun.

Yhteistyötä ja konsultaatiota sen sijaan tarvitaan. Koulun erityinen mahdollisuus tukea ja auttaa kasvua, terveyttä ja oppimista rakentuu ryhmien ja yhteisön sekä arjen kohtaamisten varaan.

Koulun ja oppilashuollon ongelmia ovat ylisuuret oppilasryhmät sekä puutteet pedagogisessa tuessa ja lakisääteisten kuraattorin, psykologin sekä kouluterveydenhuollon palveluissa. Kyse ei ole ammattilaisten saatavuusongelmasta, vaan vakanssien puutteesta ja säästöistä.

Uusia ammattiryhmiä ei tarvita, vaan tarvitaan sitovat ja ajanmukaiset mitoitussuositukset niin opettajille, psykologeille, kuraattoreille, lääkäreille kuin terveydenhoitajillekin. Tämä hallitusohjelmassa onkin huomioitu.

Opiskeluhuollon ammattilaisten osaaminen on laaja-alaista.

Esimerkiksi psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on hyvät taidot mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja hoitamiseen. Terveydenhoitajilla on myös sairaanhoitajan tutkinto ja paljon mielenterveystyön osaamista. Ammattilaiset tarvitsevat aikaa olla koulussa lapsia ja nuoria tukemassa sekä mahdollisuudet tarvittavaan täydennyskoulutukseen.

On tärkeää kehittää ja resursoida jo olemassa olevaa lakisääteistä opiskeluhuoltoa: edistävää, ehkäisevää, tutkivaa ja hoitavaa mielenterveystyötä. Yhteistyö ja kehittäminen eivät tarkoita saman toimintamallin käyttämistä koulussa ja erikoissairaanhoidossa, eivätkä yhteistyön haasteet johdu tietojärjestelmistä. Upeaa, että Rinteen hallitus on varannut lakisääteisen oppilashuollon parantamiseen 29 miljoonaa.

Tiina Mäenpää

puheenjohtaja, Suomen Terveydenhoitajaliitto

Annarilla Ahtola

puheenjohtaja, Suomen Psykologiliitto

Hanna Gråsten-Salonen

puheenjohtaja, Koulukuraattorit ry