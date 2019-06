Lukijalta: Suomesta Pohjoismaiden houkuttelevin matkailumaa

Matkailuteollisuus on kuin mikä tahansa elinkeino: mitä korkeampi jalostusaste, sitä parempi tuotto. Suomen ei kannata viedä bulkkitavaraa ulkomaille, eikä Suomen kannata olla massamatkailun halpakohde. Sen sijaan Suomi voi olla Pohjoismaiden houkuttelevin kohde matkailijoille, jotka ovat valmiita sijoittamaan laatuun.

Meillä on tarjota kansainvälisille matkailijoille uniikkeja elämyksiä: puhdasta luontoa, saariston rauhaa, aitoa lähiruokaa ja elävää kaupunkikulttuuria. Ja tietysti maailman onnellisin kansa.

Matkailusta on muodostumassa yksi Suomen elinkeinorakenteen tukipilareista. Matkailuteollisuus on Suomessa 15 miljardin euron toimiala, jonka osuus bkt:sta on 2,6 prosenttia. Viime vuosien vahva kasvu kumpuaa matkailuviennistä, joka nousi vuonna 2017 miljardilla, yhteensä 4,6 miljardiin euroon. Osuudessamme Pohjois-Euroopan matkailumarkkinoista on kuitenkin vielä parantamisen varaa.

Viime vuosina matkailun edistämiseen on käytetty julkista rahaa 10 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi vuosittain on osoitettu 3–6 miljoonaa euroa tarkkaan kohdennettua hanke- tai projektirahoitusta, jonka hyötysuhde kansainvälisen matkailukysynnän kasvun ajurina on ollut huima.

Naapurimaidemme vastaaviin panostuksiin verrattuna summat ovat kuitenkin vaatimattomia. Haemme Suomelle maailmalta näkyvyyttä panostuksilla, jotka ovat vain puolet tai jopa kolmasosa naapureidemme vastaavista.

Olemme asettaneet itsellemme tavoitteen olla Pohjoismaiden houkuttelevin matkakohde vuoteen 2025 mennessä. Tämä ei tarkoita sitä, että hakisimme matkustajamäärillä mitattua markkinajohtajuutta – se ei ole realistista eikä edes tarkoituksenmukaista. Tähtäämme maailmalla niihin matkustajiin, jotka ovat valmiita maksamaan laadukkaista elämyksistä ja hyvästä palvelusta.

Viime vuosien aikana Suomen matkailussa on otettu huimia harppauksia eteenpäin. Olemme saaneet kuuluvuutta, näkyvyyttä ja positiivista ihmettelyä maailmalla. Varsinaisen tuloksen tässä ovat tehneet niin isot kuin pienet matkailuyritykset, koko matkailuteollisuuden ekosysteemi.

Kaupalliset toimijat tarvitsevat matkailuviennin edistämisessä alustakseen valtakunnallista tukiverkkoa. Tämä tehtävä on Visit Finlandilla. Haluamme yhdessä alan toimijoiden kanssa nostaa Suomen matkailuekosysteemin maailmanlaajuiseksi esimerkiksi. Päämäärä on selkeä ja edellyttää, että julkishallinnollisen resursoinnin ja rahoituksen on oltava kilpailukykyisellä tasolla verrokkimaihimme nähden.

Visit Finlandin vuosittainen toimintabudjetti käytännössä määrää tason, jolla Suomi-näkyvyyttä ja -tunnettuutta maailmalla rakennetaan. Kun raha lopulta ratkaisee, toivomme, että matkailun potentiaali vahvana kasvualana on huomattu myös poliittisten päättäjien keskuudessa.

Paavo Virkkunen

Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja