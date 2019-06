Lukijalta: Nuorten nuuskaamiseen puututaan monipuolisesti ja osallistavasti

Yle kirjoitti nuuskaavista nuorista 13.6. verkkouutisissaan otsikolla ”Jopa 11–12-vuotiaat käyttävät jo nuuskaa, nuoret myös myyvät nuuskaa toisilleen – koulut ja Tulli huolestuivat asiasta Turussa”. Huoli on aiheellinen, sillä nuuskasta on kehittynyt ongelma ja yhä nuoremmat altistuvat useille terveyshaitoille nuuskan käytön myötä.

Nuuska on uusi ja kiehtova tuote, jonka käyttöön houkuttelevat muun muassa tuotteiden helppo saatavuus ja käyttö sekä tiedonpuute ja kaveripiirin asenteet. Huolestuttavaa on, että nuuska koskee yhä nuorempia: Turussa ja koko Varsinais-Suomen alueella on selviä merkkejä siitä, että jopa 10-vuotiaat käyttävät nuuskaa.

Ylen verkkouutisessa peräänkuulutettiin vanhempien tarkkaavaisuutta ja nuuskattoman roolimallin tarjoamista niin koti-, koulu- kuin harrasteympäristöissäkin. Perhe onkin keskeinen tekijä lapsen ja nuoren hyvinvoinnille.

Tutkimusten mukaan tämän päivän vanhemmuus tarvitsee tukea. Vanhemmuuden tukeminen on lapsen ja nuoren kasvun turvaamista, sillä eri tukitoimilla voidaan vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja vallalla oleviin asenteisiin.

Vanhemmuutta tukemalla on saatu myös lapsen ja nuoren päihteiden käyttö vähenemään. Oikea-aikainen ja näyttöön perustuva tieto nuorille edesauttaa nuorten asennoitumista päihteisiin ja vaikuttaa sitä myötä niiden käyttöön.

Varsinaissuomalaisille nuorille ja heidän lähiaikuisilleen on tarjolla monipuolista ja osallistavaa toimintaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun ammattikorkeakoulun NIKO – Terveydenedistäminen nuorten arjessa -projektin ja sen laajan yhteistyöverkoston myötä. NIKO-projekti on toiminut vuodesta 2017 ja projektille on myönnetty kaksivuotinen jatkorahoitus vuosille 2019–2021.

Projektin pitkäaikaisena tavoitteena on hyvinvoiva, nikotiiniton, osallistuva ja omasta terveydestään huolehtiva nuoriso. Ensisijaisena tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. Päätarkoituksena on kehittää, toteuttaa ja ylläpitää konkreettista, nuorten ympäristöihin jalkautuvaa monipuolista ja -alaista terveyttä edistävää toimintaa.

NIKO on ollut mukana myös kouluttamassa alueen ammattilaisia, muun muassa Turun koulujen kouluterveydenhoitajia.

Lisäksi koko Varsinais-Suomen kattava Linkki-toiminta tarjoaa apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä 10–18-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Kyseessä on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimintamalli.

Verkkouutisessa viitattiin lisäksi urheiluseurojen kampanjointiin nuuskaa vastaan. Turussa liikuntalautakunta on lisännyt avustusperiaatteisiinsa ehdon, että lasten ja nuorten liikuntaan liittyvien avustusten myöntämisen edellytyksenä on seuran sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. Seuroja koulutetaan asiaan liittyen ensi syksynä, ja ehto tulee voimaan vuoden 2020 avustuksissa.

Nuorten terveydenedistämistyö on usean toimijan samansuuntaista, asiantuntijuuteen perustuvaa yhteistyötä. Verkostojen avulla voidaan tavoittaa yhä useampi nuori, vanhempi ja ammattilainen, ja saada toiminta näkyväksi ja pysyväksi osaksi alueellista terveydenedistämistyötä.

Lisäksi on huomioitava, että terveydenedistämistä ei tehdä nuorille, vaan yhdessä heidän kanssaan. On todettu, että terveydenedistäminen on vaikuttavinta, kun nuoret itse osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Olennaista on ymmärtää, että menestyksekäs nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen vaativat yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan yhteistyötä ja samaan päämäärään tähtäävää toimintaa. Mikään taho ei selviä tästä työstä yksin.

Minna Salakari

pt. tuntiopettaja, projektipäällikkö,

Turun ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Niina Jalo

suunnittelija,

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Jenni Tähkävuori

suunnittelija,

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Miia Hänninen

toiminnanjohtaja,

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry