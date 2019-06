Lukijalta: Tuulivoimasta on muodostunut lupaava energian tuotantomuoto

Energian tuotantomenetelmät ovat viimeisten sadan vuoden aikana tehostuneet voimakkaasti. Noin 150 vuotta sitten löydettiin Pennsylvaniasta USA:sta ensimmäiset merkittävät öljylöydöt, ja sitä ennen kivihiiltä oli käytetty satoja vuosia Euroopassa energian lähteenä ja 1700-luvun lopulta lähtien höyrykoneiden käyttövoimana.

Neuvostoliiton ja arabimaiden kärsittyä tappion vuoden 1973 lokakuussa kolmannen maailmansodan ratkaisutaistelussa, öljyntuottajamaat korottivat merkittävästi raakaöljyn hintaa. Seurauksena oli, että kautta maailman etsittiin uusia energia-, tuotanto- ja käyttöinnovaatioita.

Innovaatioita on tehty laajalla rintamalla, mutta lupaavimmaksi on muodostunut tuulivoima. Tuulimyllyissä kehitys on johtanut yhä suurempiin kokoihin ja tehoihin, sen on mahdollistanut materiaalifysiikkaan perustuva materiaalitekninen kehitys myllyn lavoissa ja pystytysrakenteissa sekä lapojen sijoittelussa ja muodossa.

Myös sähkögeneraattorin tekninen kehitys on ollut merkittävää. Suurimmissa myllyissä lavat pyörivät nykyisin jopa noin 200 metrin korkeudessa. Tehot yksittäisissä suurtuotantoon tarkoitetuissa myllyissä ovat noin 3 MW.

Myllyjen rakentamisen laajentuminen on johtanut yksikköhintojen pienenemiseen niin, että tuulisähköstä on tullut todella halpaa, se onkin sen suurin kompastuskivi. Lisäksi myllyjen tuotekehitys suuntautuu myös merituulivoimaloihin ja off-shore-voimaloihin, jolloin saadaan uusia sijoituspaikkoja ja suurempia tehoja.

Suomessa on merialuetta noin 100 000 neliökilometriä, ja Itämeri on erittäin matalaa, vain noin 60 metriä syvää keskimäärin, jolloin myllyjen rakentaminen merille tulee esiin tekniikan kehittyessä.

Hiilivoimalat ja ydinvoima eivät pysty suurine pääoma-, polttoaine-, turvallisuus- ja ympäristökuluineen millään kilpailemaan modernin tuulivoiman kanssa. Siksi pääministeri puhuikin hiililobbareiden isoista pörräyksistä hallitusneuvotteluissa.

Suomen koko energian tarve kaikki mukaan lukien on noin 500 TWh vuodessa. Sähköä tästä on noin 100 TWh, tämän hetkinen tuulivoima kapasiteetti on 5 TWh eli noin yksi prosentti kulutuksesta.

Tämän hetkisellä teknologisella tasolla voitaisiin koko Suomen koko energian kulutus korvata tuulivoimalla, se vaatisi yhteensä noin 50 miljardin euron investoinnit. Investointi maksaisi itsensä kuitenkin takasin varsin nopeasti, sillä tuulimyllyn hinta kuolleentuu noin vuodessa, minkä jälkeen se tuottaa voittoa kymmeniä vuosia.

Tuulivoiman varavoimana voitaisiin käyttää sitten vesivoimaa, uusiutuvaa bioenergiaa sekä modernia akkuteknologiaa. Kyselyiden mukaan kaksi miljoonaa suomalaista ovat halukkaita osallistumaan ensin pienellä panoksella tuuliteknologiaan ja saamaan sijoituksellaan suhteellisen nopeasti mittavia tuottoja.

Juha Sipilä totesi, että hallitus on onnistunut tuottamaan Suomeen mittavan määrän työpaikkoja. Se on totta kuitenkin vain osin, sikäli, että nykyisin yksittäisen valtion tai EU:nkaan merkitys ei ole kovin suuri.

Vaikka on erittäin tärkeää, että on hyvää koulutettua työvoimaa ja yritysten tuotteet ovat kilpailukykyisiä, viimeisen sanan ratkaisevat kuitenkin maailman markkinat. Ne ovat suhtautuneet myönteisesti erityisesti vain Varsinais-Suomen talouteen, ja täällä on tehty suurin osa Suomen kasvusta.

Kaikki on maailman markkinoiden varassa, miten seitsemän miljardia maailmantalouden osakasta peukuttaa, siinä ratkeaa Suomen talouden kohtalo. Suomen päättäjien on vaikea ymmärtää, että kehitys on johtanut vapaisiin maailman markkinoihin eettisillä reunaehdoilla.

Pertti Koivisto

Fyysikko, tähtitieteilijä, fysiikan ja matematiikan opettaja, elektroniikkainsinööri