Lukijalta: Vähähiilistä kaasua Venäjältä Länsi-Eurooppaan

Rakenteilla olevaa Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta vastustaa kauppapoliittisista syistä Yhdysvallat Trumpin ajamana.

Hankkeessa on tarkoituksena saada Saksa, joka Trumpin mielestä on sama kuin Eurooppa, käyttämään amerikkalaista maakaasua. Verukkeena on käytetty ajatusta, että venäläisen kaasun käytöllä Eurooppa sitoutuisi Venäjän vaikutuspiiriin.

Todellisuudessa kaasua käytätettäisiin Saksan lisäksi Hollannissa ja Ranskassa. Tanskan ja Ruotsin hallitukset koettavat torpata hankkeen poliittisin perustein.

On todella kummallista, että Eurooppa empii maakaasun käytössä. Etenkin Saksalle vähähiilinen energian lähde on välttämättömyys. Sama koskee Hollantia ja Tanskaa.

Ruotsilla tuntuu olevan tuuli- ja vesienergiaa omiksi tarpeikseen. Siellä kuitenkin lapsetkin itkevät kauhuissaan globaalin ilmastonmuutoksen seurauksia. He eivät tosin ymmärrä ilmakehän muutosten globaalisuutta, vaan uskovat heidän ja maanmiestensä aiheuttaneen koko kaamean tilanteen.

Ilmastouutisointi voi olla nykyisellään varsinaista myrkkyä herkkäuskoisille, koska on vaikeaa erottaa ennustus todellisuudesta. Tästä on hyvä esimerkki merien vedenpinnan noususta. Aikaisemmin ennustettiin veden nousevan metrin sadassa vuodessa ja nyt sen nouseminen on ennustettu kahdeksi metriksi.

Todellisuudessa ilmaston hiilidioksidipitoisuutta voidaan säädellä vain vähähiilisillä tai hiilettömillä energiamuodoilla. Nord Stream 2 pelastaisi Länsi-Euroopan kasvavalta hiilikuormalta. Se antaisi aikaa kehittää ja rakentaa hiilen sidontaan tarvittavat laitteet.

Tässä tapauksessa on parasta unohtaa idän ja lännen välinen valtapolitiikka ja tehdä Euroopasta edellä kulkija energian tuotannon rintamalla.

Eelis Pulkkinen