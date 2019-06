Lukijalta: Aurajoessa on Suomen historian ydin

Turun Sanomat kertoi viime lauantain (8.6.) lehdessä näyttävästi hankkeista, joilla Aurajoki täytetään lähivuosina. Viitekuvat osoittavat hyvin, mihin suuntaan Aurajoen miljöötä halutaan muuttaa.

Uimaloita syntyy, ja ravintola siinä pitää olla. Ikään kuin Aurajoen rannoilla ei nyt olisi riittävästi ravintoloita asiaan kuuluvine musiikkeineen. Jopa maauimala löytyy joen partaalta.

Oma lukunsa on niin sanottu kulttuurilautta, jota suunnitellaan kuvitellut kimaltelevat eurot mielessä. Sillä siirretään Wäinö Aaltosen taidemuseota taka-alalle, pois häiritsemästä muuta toimintaa. Kapakkalaiva teatterin edessä on siihen verrattuna vaatimaton harjoitelma.

Hämmästyttävintänäissä hankkeissa on se, että aloitteet tulevat Turun kaupungin johdolta.

Tarpeelliset asemakaavamuutokset ovat ilmeisesti jo työn alla. Sopimuksiakin luonnostellaan ennen kuin varsinaisia päätöksiä on olemassakaan. On korkea aika kysyä, mitä tällä Aurajoen upottamisella oikein tavoitellaan. Hyvä, että kaupunki on järjestänyt mahdollisuuden keskusteluun, mutta tietenkin oikea foorumi olisi kaupunginvaltuusto.

Viimeistääntässä vaiheessa on pakko muistuttaa siitä, että Aurajoki ympäristöineen on harvinaisen sopusointuinen kokonaisuus, joita ei niin monia maailmalta löydy. Se on tiivis miljöö, joka tarjoaa historian havinaa ja nautinnollisia hetkiä kaupunkilaisille ja vierailijoille. Aurajoella on merkittävä osuus Suomen historiassa.

Turun kaupunki onkin sitoutunut Aurajoen kulttuuriperinteen suojelemiseen ja kehittämiseen ottaessaan vastaan kansallisen kaupunkipuiston tehtävän. Se velvoittaa – siis velvoittaa – kaupunkia huolehtimaan siitä, että Aurajoen rantojen kulttuurinen olemus säilyy.

Onko kaupungin johto sivuuttanut tämän velvoitteen kokonaan? Kansallisen kaupunkipuiston status edellyttää harkittua ja läpinäkyvää prosessia, jossa kulttuurihistorialliset arvot ovat lähtökohtana.

Pahasti näyttää siltä, että Turun kaupungin johto on langennut toriparkkien kaaokseen ja unohtanut kaupungin keskeisen kulttuurihistoriallisen luonteen lähtemällä tekemään nappikauppaa Aurajoesta. Se on kyllä kai tätä päivää, mutta kaikella on pysyvämpi taustansa.

Kulttuurilauttaa koskevassa ilmoituksessa kaupunki lupasi yhteistyötä kilpailun voittajan kanssa kaavoituksen suhteen. Hyvä olisi, jos kaupungin tiedotustilaisuus johtaisi myös yhteistyöhön asukkaiden kanssa.

Jarmo Virmavirta