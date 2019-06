Lukijalta: Ei kerrostaloja Herkules-tontille Aurajokirantaan

Hyvät turkulaiset päättäjät, jotka asemanne ansiosta olette vastaamassa Turun kaupunkikuvasta Aurajokineen, eli suomalaisesta kansallismaisemasta.

Itäisen Rantakadun ja Martinkadun kulmassa on tontti (Herkules), joka on suora jatke kulttuurirannalle, jolla jo ovat Turun kaupunginteatteri ja Wäinö Aaltosen museo. Kaupunkikuvallisesti se on myös yhtenäinen jatke Vartiovuorelle ja Samppalinnan mäelle, jossa kesäteatterin vieressä on yksi kaikissa Turkuesitteissä ja -oppaissa oleva historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävä monumentti, Samppalinnan mylly.

Jokirannasta nousevat puistomme ovat kaunis ja yhtenäinen kulttuurimaisema, joka antaa Turulle leimaa viihtyisänä kotina kaupunkilaisille.

Säästäkää siis kyseinen kulmatontti esimerkiksi (matalalle) Historiamuseolle tai kipeästi kaivatulle Musiikkitalolle, eikä kaiken peittäville kerrostaloille, jotka rikkoisivat ainutlaatuisen kauniin kaupunkiprofiilin.

Esko Aarre-Ahtio