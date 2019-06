Lukijalta: Eläkeläisten ostovoima enää puolet palkansaajan ostovoimasta

Uunituore jo "pikavippihallitukseksi" nimetty hallituskoalitio kipuilee, miten raapisi verotuloja ilman että veroja korotetaan. Kerron yhden poliitikoilta huomiotta jääneen verotuloja kasvattavan tavan.

Poistakaa ns. "taitettu palkkaindeksi". Sillä olisi pitkävaikutteinen elvyttävä merkitys ja se avaisi padon ei vain eläkeläisten elintason nostamiseen, vaan myös pkt-yritysten uusien työpaikkojen tarjonnalle ja uusille investoinneille. Samalla kasvava verokertymä petraisi jatkuvasti julkisen talouden liikkumavaraa.

Vaikka Suomen bkt per asukas on 7-kertaistunut vuodesta 1945, se ei ole vuoden 1996 jälkeen kasvattanut, vaan päinvastoin vähentänyt vuosi vuodelta eläkeläisten ostovoimaa.

Pitkälti itseaiheutetun 1990 alkuvuosien laman, jolloin valtio Sdp:n aloitteesta kaatoi noin 65 000 yritystä, kriisissä eläkejärjestelmäämme tehtiin rakenteellinen muutos ottamalla vuonna 1996 käyttöön ns. "taitettu palkkaindeksi". Se markkinoitiin väliaikaisratkaisuna, joka puretaan 3–4 vuoden kuluessa eli heti kun "ajat paranevat".

Väliaikaisratkaisu on nyt ollut voimassa jo 24 vuotta. Ja purkulupauksesta on jäljellä vain se, että eläkerahastot ovat kasvattaneet varojaan 1995 vuoden 36 miljardista nykyiseen 200 miljardiin. Vastaavana ajankohtana ansiotasoindeksi on puolestaan kasvanut vuoden 2018 loppuun mennessä 96,7 %, mutta eläkeindeksi vain 48,8 %.

Vain viidenneksellään palkkaindeksiin sidottuna eläkkeiden jälkeenjääneisyys on siis kasvanut vuosi vuodelta, niin että esimerkiksi vuonna 1995 tai sitä ennen eläkkeelle jääneiden kohdalla jälkeenjääneisyys oli vuoden 2018 lopussa 32,2 %.

Esimerkiksi 80 vuotta täyttäneiden tai sitä vanhempien työeläke on nyt keskimäärin 1 172 euroa, kun – jos luvattu poisto olisi tehty – se olisi ollut vuoden 2017 lopussa jo 1 532 euroa. Eroa siis 360 euroa kuukaudessa, vuositasolla 4 320 euroa.

On äärimmäisen vaikea ymmärtää, miksi paraikaa ensiaskeleitaan ottavassa hallitusohjelmassa ei ole kirjausta indeksin poistosta, mihin poistoon myös Sdp indeksiä ajaessaan sitoutui.

Ei kai eläkejärjestelmämme tarkoitus ole kasvattaa kansallisvarallisuuttamme – vieläpä sijoitettuna 75-prosenttisesti kansainvälisille pääomamarkkinoille – vaan huolehtia pääomalla sen sukupolven, joka nosti köyhän Suomen yhdeksi maailman vauraimmaksi maaksi, vanhuuden vuosista.

Sivumennen todettakoon, että eläkeyhtiöt maksavat vuosittain "ulos" kansainvälisille broukkaajille 1,5 miljardia.

Eläkeyhtiöiden johdon ylimielisyyttä kuvaa se, että he lobbareineen syöttävät mieliimme 2,5 ja 3,5 prosentin uhkakuvaisia sijoitustuottoja, kun esimerkiksi Helsingin pörssissä 31 markkina-arvoltaan suurimman yrityksen keskimääräiset vuosituotot ovat olleet viimeiset kolme vuotta 12,3 %.

Toki eläkeläisillä on asuntovarallisuutta, mutta kyseisellä varallisuudella ei kuitenkaan makseta jokapäiväiseen kulutukseen, lääkitykseen ja hoitoon liittyviä kuluja. Ja siirtyyhän asuntovarallisuuskin aikanaan seuraaville sukupolville eli heille, jotka ovat saaneet "valmiilta" yhteiskunnalta todella paljon, paljon enemmän kuin mitä sai vaurautemme luonut sukupolvi.

Eläkeläisten painolastina ei valitettavasti ole yksinomaan heitä jatkuvasti köyhdyttävä taitettu indeksi, vaan myös eduskunnan päätös tasapäistää palkansaajat ja eläkeläiset siten, että eläkeläisten on maksettava lisäverona työttömyys- ja työeläkemaksua vastaava summa. Ikään kuin he olisivat edelleen ansiotyössä.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että eläkeläisten verotaulukko verottaa heiltä yli 10 % korkeampaa veroa kuin vastaavaa palkkatuloa ansaitsevilta.

Niinpä keskiverto 1 500 euroa kuussa eläkettä saava maksaa eläkkeestään 14,5 % veroja, kun vastaavasti 1 500 euron kk-palkkaisen veroprosentti on 4,5. Ja 2 000 euron eläkkeestä maksetaan 20,5 % kun vastaavan palkkasumman saaja maksaa 10,00 %. Ja mikäli olet osa-aikatyössä ja kk-tilisi on alle 1 400 euroa, veroprosenttisi on nolla, mutta vielä 1 000 euron eläkkeestäkin on maksettava veroa useita prosentteja.

Tämäkin on mielestäni perustuslain, sen 2. luvun 6 §:n, vastaista. Toisin sanoen tässäkin asiassa, niin kuin kahdessa muussakin esiin nostamassani asiassa, valtio itse rikkoo perustuslakia: tekee kuukausittain rikoksen jokaista noin 1,4 miljoonaa eläkeläiskansalaistaan vastaan.

Heikki Elonheimo

eläkeläinen/yrittäjä

Jyväskylä